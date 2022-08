Gry Google Play coraz bliżej Polski. Co warto warto wiedzieć o nowej usłudze?

Gry Google Play to aplikacja przygotowana z myślą o graczach komputerowych, którzy chcieliby sprawdzić i zagrać w gry mobilne dostępne w sklepie Google Play. Bezpośrednio na komputerze lub laptopie z systemem Windows. Dzięki niej można grać w tytuły ze smartfonów z Androidem, bez konieczności posiadania samego urządzenia mobilnego. Wystarczy konto Google, dostęp do internetu, by móc cieszyć się rozgrywką w jedne z najpopularniejszych tytułów mobilnych dostępnych na rynku. Choć Gry Google Play nie są dostępne na komputerach Mac, niewykluczone, że w przyszłości się to zmieni.

Gry Google Play. Dostęp do gier mobilnych na komputerze

W chwili obecnej Gry Google Play dostępne są w fazie testów beta na wybranych rynkach. Z usługi korzystać mogą już wszyscy zainteresowani użytkownicy z 5 rynków: Korea Południowa, Hong Kong, Taiwan, Tajlandia i Australia. Do tej pory testy beta odbywały się na ograniczonej grupie osób z Korei, Hong Kongu i Tajwanu, do której w ostatnim czasie dołączyły Tajlandia i Australia. Dostęp przyznawany był po zapisaniu się do listy oczekujących - dziś z testów może korzystać każdy.

Kiedy aplikacja trafi do innych krajów? Google chce, by jeszcze w tym roku Gry Google Play pojawiły się na innych rynkach - gdzie konkretnie? Firma tego nie zdradza. Wiadomo natomiast, że uruchomiona została polskojęzyczna strona usługi, gdzie znajdziemy podstawowe informacje na temat działania Gier Google Play oraz częściową listę gier, które będą dostępne po jej uruchomieniu. Na stronie można też zapisać się do listy mailingowej. Gdy Gry Google Play pojawią się w Polsce, Google prześle nam e-maila ze szczegółowymi informacjami.

Gry Google Play na komputerze. W co można zagrać?

Na chwilę obecną wiemy, że w usłudze na 100% dostępne będą:

Asphalt 9: Legends

Dragon Mania Legends

War Planet Online: gra wojenna

Township

Summoners War

State of Survival: Zombie War

Miracle Sword

Last Shelter: Survival

Idle Heroes

Cookie Run: OvenBreak

Top War: Battle Game

Rise of Empires: Ice and Fire

Magic Rush: Heroes

Wealthy: The Age of Merchant

Oczywiście lista powyżej nie stanowi pełnego katalogu gier dostępnych w usłudze. Google podaje, że na chwilę obecną dostępnych jest 35 tytułów, jednak firma obiecuje, że wraz z pełnym startem "Gier Google Play" będzie ich znacznie więcej. Można się spodziewać tytułów od najpopularniejszych twórców i produkcje mniejszych studiów, które warto znać.

Gry Google Play na komputerze nie będą wymagały dostępu do kontrolera - wystarczy klawiatura i mysz. Usługa oferuje też dodatkowe możliwości. To m.in. możliwość synchronizacji postępu i biblioteki gier na wszystkich urządzeniach. Po zalogowaniu się do konta Google można z zacząć grę na telefonie, kontynuować ją na komputerze, a potem przesiąść się na tablet. Nie zabraknie też możliwości zbierania punktów Google Play Points, które dostaje się np. przez zakupy w sklepie Play (kupno gier i subskrypcji). Na komputerze można zdobywać i wykorzystywać punkty Play na tej samej zasadzie co na urządzeniu mobilnym.