Call of Duty i Diablo w Game Passie? Wiemy, kiedy może się to wydarzyć!

Call of Duty i Diablo w Game Passie? To możliwe…

Kwestia przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft to już prawdziwa telenowela, w której udział wzięła połowa branży. Wygląda jednak na to, że ten statek wreszcie dotrze do brzegu — z pozytywnym dla giganta z Redmond rezultatem. To sugeruje również post Activision Blizzard na X (dawniej Twitter), który daje nam nieco pojęcia w sprawie tego, kiedy gry spod skrzydeł tego studia deweloperskiego trafią do Game Passa. W poście czytamy:

Wspaniale jest widzieć rosnące oczekiwanie na Call of Duty: Modern Warfare III. W miarę jak kontynuujemy prace nad zatwierdzeniem przez organy regulacyjne umowy z Microsoftem, otrzymujemy pytania, czy nasze nadchodzące i niedawno wprowadzone gry będą dostępne w ramach usługi Game Pass. Chociaż nie mamy planów włączenia Modern Warfare III ani Diablo IV do Game Pass w tym roku, po sfinalizowaniu umowy spodziewamy się rozpocząć współpracę z Xboksem, aby udostępnić nasze tytuły większej liczbie graczy na całym świecie. Przewidujemy, że zaczniemy dodawać gry do usługi Game Pass w przyszłym roku.

…ale jeszcze nie teraz

W oświadczeniu nie padają żadne dokładne tytuły gier, które pojawią się w Game Passie — oraz nie wiemy, kiedy dokładnie się to stanie, poza tym, że ma to wydarzyć się w 2024 roku. Warto również przypomnieć, że CEO Xboksa, Phil Spencer, wspominał, że nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby tytuły Activision Blizzard pojawiły się w Game Passie — nawet, jeśli umowa rzeczywiście zostanie sfinalizowana.

Niektóre źródła donosiły, że kilka produkcji pojawi się w abonamencie od razu w momencie oficjalnego przejęcia, które planowane jest na 13 października, lecz CMA wyda swój prawomocny wyrok 18 października lub nieco wcześniej. To by sugerowało, że Call of Duty: Modern Warfare III może trafić do abonamentu w dniu premiery — jednak oficjalne stanowisko Activision Blizzard powinno rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

