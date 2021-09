Oferowali zwrot "środków premiowych". Gdy okazało się że kupiłem jako gość, oddali pieniądze

Konta w rozmaitych serwisach czy sklepach internetowych zakładam tylko wtedy, kiedy muszę, albo jestem fanem i regularnie z nich korzystam. Groupon zdecydowanie do takich miejsc nie należy — raz na kilkanaście miesięcy zdarza mi się coś tam kupić, ale to byłoby na tyle. No i kilka dni temu się zdarzyło, w ramach prezentu - niestety, nietrafionego ze względu na niefortunną datę. Trudno — ale skoro można było go zwrócić, to skorzystałem z tej opcji. Napisałem wiadomość, a kilkanaście godzin później otrzymałem wiadomość od obsługi serwisu.

Panie Kamilu,

dziękuję za wiadomość.

W tej sytuacji mogę zaoferować następujące opcje:

Opcja 1: Jeśli interesuje Pana inna oferta, mogę zwrócić koszty poprzedniego zamówienia w formie środków premiowych i wykorzystać je do złożenia nowego zamówienia. Jeśli oferta kwalifikuje się do promocji, mogę złożyć zamówienie z zastosowaniem specjalnej zniżki.

Opcja 2: Mogę zwrócić koszty zamówienia w środkach premiowych, które będzie można wykorzystać w innym terminie. Środki premiowe będą dostępne natychmiast, a ich termin ważności wynosi pełne 12 miesięcy od daty ich wydania.

Która z tych opcji byłaby odpowiednia?

Nie ukrywam, kwota była na tyle niska, że nawet jeżeli byłby jakiś problem ze zwrotem, to machnąłbym ręką, albo podarował wejściówkę komuś znajomemu. Dlatego przed wyborem którejkolwiek z opcji - odpisałem na wiadomość pytając jak wyglądają takie zwroty, przecież nie przyporządkują ich do mojego konta, bo go nie mam. Będzie to forma unikalnego kodu? Odpowiedź jaką otrzymałem... nie powiem, rozbawiła mnie. Bo najwyraźniej w takich przypadkach sprawa jest utrudniona, więc obsługa zleciła zwrot środków na moje konto. Jako że płaciłem za pomocą PayPala, to od razu otrzymałem powiadomienie o nadchodzącym zwrocie.

Panie Kamilu,

dziękuję za odpowiedź.

Środki premiowe byłyby w postaci salda.

Potwierdzam zlecenie zwrotu pełnej kwoty zgodnie z oryginalną metodą płatności (Paypal) ze względu, iż Pan dokonał zakupu jako gość. Wysłane zostanie również osobne potwierdzenie wygenerowane automatycznie.

Mimo, że dokonujemy zwrotów od razu, może minąć kilka dni zanim bank zaksięguję wpłatę na koncie.

Jeśli mogę pomóc w czymś jeszcze, proszę o kontakt.

Życzę spokojnego weekendu!

Nie tego się spodziewałem, ale nie będę narzekał. Przejrzałem też stronę pomocy, na której jasno jest napisane, że jeśli zakup został dokonany niedawno, istnieje możliwość poproszenia o zwrot pieniędzy w tej samej formie w jakiej płatność została dokonana. Nie jest to raczej nic nadzwyczajnego, acz po pierwszej wiadomości takiej opcji mi nie zaoferowano — ale zakładam, że trzeba byłoby po prostu wymienić więcej wiadomości z obsługą.

Szczęście, czy po prostu faktycznie lepiej kupować z pozycji gościa? ;-)