Granie we dwoje na jednej konsoli – jaką konsolę i jakie gry warto kupić?

Gra na konsoli potrafi dać całą masę frajdy. Z doświadczenia wiem, że gra w towarzystwie jest jeszcze ciekawsza. To świetna okazja do całej masy śmiechu, ale i niewinnej złości. Zastanówmy się nad trzema najpopularniejszymi konsolami. Wybór między Xboxem One, PlayStation 4 i Nintendo Switch właściwie jest subiektywny. Musimy zastanowić się na czym zależy nam w grze na co dzień i która z bibliotek dostępnych tytułów odpowiada nam najbardziej. W moim przypadku padło na PS4. Na szczęście na każdą z tych platform nie brakuje świetnych gier.

FIFA / Pro Evolution Soccer

Dostępne na: PS4, XONE, Fifa również Switch

Tych tytułów nie trzeba nikomu przedstawiać. Symulatory piłkarskie gromadzą wokół siebie ogromne tłumy tego sportu. Wielu graczy kupuje konsole własnie dla tych gier. FIFA i PES różnią się trochę od siebie, warto więc samodzielnie sprawdzić, który z gigantów bardziej nam odpowiada. Po decyzji graczy czekają godziny spędzone na boisku. Oglądanie meczu w telewizji wzbudza ogrom emocji, więc pomyślcie tylko, ile się ich pojawia, gdy uczestniczymy w rozgrywkach!

Gran Turismo Sport

Dostępne na: PS4

Dobry wybór dla tych, który preferują wyścigi na serio. Bez żadnych udziwnień, latających stworków i kolorowych aren. Wystarczy wybrać swój ulubiony samochód i ruszyć na tor z chęcią pokonania wszystkich przeciwników stojących nam na drodze.

Gears 5

Dostępne na: XONE

Kolejny TPS ze znanej serii. Rozbudowany moduł muliplayer to nie wszystko. Gracze mają do dyspozycji również specjalne tryby kooperacji oraz PvP. Cała masa zawartości nie pozwala się szybko znudzić, dając grającym okazje do sprawdzenia całej masy taktyk oraz sposobów na najlepsze bawienie się serią. Wyjątkowo grywalna produkcja!

Mario

Dostępne na: Switch

Gier z serii Mario jest cała masa. Możemy cieszyć się zarówno zręcznościowymi platformówkami jak i wesołymi wyścigami, a nawet wersją RPG. Każdy z pewnością znajdzie swój ulubiony tytuł z radosnym hydraulikiem. Wszystkie tytuły dostępne są wyłącznie na konsole od Nintendo. Na szczęście wszystkie też zapewniają całą masę zabawy w trakcie grania we dwoje – nieważne czy rywalizujemy czy współpracujemy.

Mortal Kombat

Dostępne na: PS4, XONE, Switch

Oczywiście tak samo dobrze sprawdzi się każda inna bijatyka jak chociażby Tekken, gry z serii Naruto, Dragon Ball, Street Fighter czy Jump Force. Wszystkie sprowadzają się przecież do jednego – do walk jedne na jeden. Wszystko zaczyna się od losowego klikania w guziki. Im więcej gracie, tym więcej rozumiecie. Uczycie się konkretnych technik i jesteście w stanie obić przeciwnika w pełni intencjonalnie. Tego typu gry potrafią budować i niszczyć przyjaźnie.

Munchkin: Quacked Quest

Dostępne na: PS4, XONE, Switch

Jeżeli tylko kojarzycie karcianą wersję tego tytułu, to doskonale wiecie, z czym będziecie mieli do czynienia. Całej reszcie wyjaśnię, że to humorystyczny dungeon-crawler w realiach fantasty. Na poszukiwaczy przygód czeka cała masa niebezpieczeństw, z którymi gracze muszą sobie sprawnie poradzić. Gra spodoba się nie tylko fanom jej oryginalnej wersji. Osoby, które poznają ją dopiero za sprawą konsoli, będą mogły śmiało sięgnąć po karcianą wersję, która zawiera całą masę rozszerzeń i wydań. Będzie w co grać!

Overcooked

Dostępne na: PS4, XONE, Switch

Kto by pomyślał, że gra o gotowaniu może dać tyle frajdy! Ta humorystyczna zręcznościówka dostarczy wam rozrywki na długie godziny. Wraz z naszym partnerem musimy przygotowywać konkretne potrawy, unikając kłód lecących nam pod nogi. Dosłownie i w przenośni. Rozgrywce zawsze towarzyszy cała masa śmiechu, krzyków i emocji. Dynamiczne plansze nie pozwolą wam się nudzić ani przez chwilę.

A Way Out

Dostępne na: PS4, XONE

Ta przygodowa gra akcji jest wręcz esencją kooperacji. Do wyboru dosiejmy dwójkę protagonistów. Nasza para bohaterów za wszelką cenę chce uciec z więzienia. Wraz z partnerem do zabawy musimy nieźle się postarać, aby faktycznie się to udało. Jeśli zamiast rywalizacji wolelibyście poświecić się współpracy i myśleniu we dwoje, to właśnie tytuł dla was. Nie chodzi o to, kto będzie lepszy, a jak dobrze pójdzie wam wspólnie.