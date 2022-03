Gramy w Dooma na szczycie Pałacu Kultury - Asus ROG Flow Z13

Przez lata gracze, którzy chcieli grać podczas podróży mieli wybór - albo kupić duże i niesamowicie ciężkie urządzenie, albo też - przenośnego laptopa, który jednak nie mógł dorównywać mocą większym kolegom, więc jego zastosowania też były ograniczone. Jednak technologia idzie naprzód, procesory mogą być coraz mniejsze i bardziej energooszczędne przy zachowaniu tej samej wydajności - to samo tyczy się kart graficznych. Rośne też pojemność baterii, a ich ładowanie mocno przyspiesza. To wszystko sprawia, że dziś można kupić sprzęt który będzie jednocześnie przenośny i bardzo wydajny. I taki właśnie jest nowy tablet Asusa - ROG Flow 13.

Zabraliśmy Asusa ROG Flow 13 na wycieczkę

Aby pokazać, że dziś nie ma ograniczeń dla gamingu, poszliśmy z Asusem na najlepszy taras widokowy w Warszawie, czyli 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jedyne, co mieliśmy ze sobą to zwykła skórzana torba - więcej nie trzeba, a i tak było w niej jeszcze sporo miejsca. Rozstawienie się tam z tabletem trwało sekundę, co pokazuje, jak wygodne w użyciu jest to urządzenie.

Oprócz tego do komputera w prosty sposób możemy podłączyć dedykowaną kartę graficzną, która znacznie zwiększa jego możliwości. O tym, co można jeszcze robić na Asusie ROG Flow Z13 usłyszycie w najnowszym filmie na kanale Antyweb TV.

Materiał powstał we współpracy z marką Asus.