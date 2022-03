Oto, jak technologia pozwala chronić nasze dzieci w podróży

Kiedy byłem dzieckiem, mój ojciec miał samochód Daihatsu Charade, który wyróżniał się w latach 90 tym, że z tyłu nie posiadał nawet zagłówków. Mój fotelik, w którym przewozili mnie rodzice był prostym siedziskiem. I to nie ma nic wspólnego z ich brakiem dbałości o moje bezpieczeństwo - takie wtedy były czasy i na rynku po prostu nie istniał sprzęt, który pozwoliłby lepiej zabezpieczyć dzieci w czasie podróży samochodem i co gorsza - wypadku. Dziś jednak sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ możemy bez problemu kupić naprawdę zaawansowane technologicznie foteliki zaprojektowane z największą dbałością co do wymogów bezpieczeństwa. Jedną z firm, która zajmuje się takim tematem jest Cybex, który wprowadził właśnie na rynek nowy produkt - Anoris T, który posiada coś, czego nie ma żaden konkurent.

Cybex Anoris T - pierwszy fotelik dziecięcy z poduszką powietrzną

W materiale wideo, który pojawił się właśnie na naszym kanale na YouTube miałem przyjemnośc porozmawiać z przedstawicielem firmy Cybex odnośnie powstania ich nowego produktu, czyli modelu Anoris T. Jest to pierwszy fotelik z wbudowaną poduszką powietrzną, przy którym inżynierowie musieli rozwiązać szereg problemów, między innymi wziąć pod uwagę, że nie można zastosować w nim tradycyjnego napełniania przez eksplozję, fakt, że dziecko może mieć w rękach tablet, kredki bądź jakikolwiek inny przedmiot oraz że poduszka musi napełnić się niesamowicie szybko. Jak to osiągnięto i dlaczego przeprowadzono na tym modelu tysiąc testów na specjalnym torze? Przekonajcie się oglądając nasz materiał.

Materiał powstał we współpracy z firmą Cybex.