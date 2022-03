Somfy Connectivity kit - zautomatyzuj swoje mieszkanie niewielkim kosztem

Somfy oferuje takie całościowe rozwiązania, a teraz rozbudowuje swoją ofertę o urządzenie, które idealnie sprawdzi się w mniejszych projektach. Nowa centrala dostępna będzie także w gotowych zestawach z napędami do bram wjazdowych skrzydłowych SGS Connected i przesuwnych Freevia Connected. Co ważne – zestawy przeznaczone są do samodzielnego, łatwego montażu i nie wymagają wsparcia technicznego ekspertów. Jest to produkt z kategorii „zrób to sam”, który dzięki instrukcji w aplikacji pozwoli przejść krok po kroku przez całą instalację.

Steruj napędami i oświetleniem niskim kosztem

Somfy Connectivity kit to najnowszy, zaprezentowany dzisiaj moduł sterujący, który pozwala zarządzać niewielką instalacją automatyki domowej, w której skład mogą wchodzić bramy, okna, rolety oraz oświetlenie. Urządzenie pozwala na sterowanie nawet 20 elementami jednocześnie, a przy tym jest znacznie tańsze niż centrala TaHoma switch, bo kosztuje tylko nieco ponad 300 PLN. W zamian za to otrzymujemy rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w mieszkaniach oraz niewielkich domach. Somfy Connectivity kit jest już dostępne do kupienia w sklepach internetowych Somfy i u partnerów handlowych, a także stacjonarnie i online w sieci Leroy Merlin.

Somfy Connectivity kit oferuje pełne wsparcie dla aplikacji Tahoma na smartfonie, dzięki czemu za jego pośrednictwem możemy sterować wieloma urządzeniami jednocześnie i tworzyć własne scenariusze. W połączeniu z modułami np. od sterowania roletami zewnętrznymi jednym ruchem dłoni na dotykowym ekranie możemy odsłonić lub zamknąć rolety w całym domu. Bez konieczności chodzenia po wszystkich pomieszczeniach i korzystania z ręcznych przycisków. To niby zaoszczędzone kilka minut, ale człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do takich wygód. Urządzenie wspiera również moduły pozwalające na sterowanie oświetleniem oraz napędami do bram zewnętrznych, zapewniając pełną automatykę przy niewielkich kosztach. Co więcej dzięki Connectivity kit z naszym inteligentnym domem możemy łączyć się z każdego miejsca na świecie. Centrala komunikuje się z naszą domową siecią WiFi i przekazuje komunikaty do kompatybilnych urządzeń w domu za pośrednictwem popularnych protokołów io-homecontrol oraz RTS.

Wyjechaliście na wakacje i dom został bez opieki? Nie ma problemu, przy pomocy aplikacji Tahoma i rozwiązań Somfy możesz symulować obecność domowników, zapalając światła w poszczególnych pomieszczeniach oraz podnosząc i opuszczając rolety zewnętrzne. Wszystko w kilka chwil i z potwierdzeniem z modułu, że dana czynność została wykonana. To jednak nie wszystko, centrala współpracuje również z popularnymi asystentami głosowymi takimi jak Alexa, asystent Google czy Siri. Dzięki nim swoim domem możecie sterować również przy pomocy komend głosowych, bez konieczności sięgania po smartfona. Inteligentnych rozwiązań jest jednak znacznie więcej. Kurier przywiózł paczkę i nie ma go kto wpuścić na posesję? Nic prostszego, bramę otworzysz przy pomocy aplikacji. Kurier może zostawić paczkę pod drzwiami i opuścić posesję, a bramę zanim zamkniesz automatycznie. Dodatkowe integracje pozwalają również na wykonywania pewnych czynności na podstawie geolokalizacji. Zbliżasz się do domu, a brama sama stanie przed Tobą otworem, bez konieczności czekania i szukania pilota. Somfy Connectivity kit oferuje naprawdę ogromne możliwości.

Jedna aplikacja, wiele smartfonów

Rozwiązania Somfy mają jeszcze jedną zaletę. Korzystając z aplikacji Tahoma nie jesteście ograniczeni do jednego smartfona. Sterowanie domem można skonfigurować na dowolnej liczbie urządzeń, dlatego każdy z domowników posiadający smartfona może sterować zainstalowaną automatyką.To nie wszystko, Connectivity kit pozwala tworzyć indywidualne scenariusze, które można samodzielnie wywołać. Pod jedną komendą np. “Dobranoc” może kryć się cała seria czynności, które zostaną wykonane automatycznie, jak np. zamknięcie wszystkich zewnętrznych rolet oraz zgaszenie światła w pokoju dziennym. Takich scenariuszy możecie stworzyć nawet 20, a każdy z nich zostanie przypisany do konkretnego przycisku w aplikacji na smartfonie albo może zostać wywołany głosowo. Możliwości jest naprawdę sporo, jeden ruch pozwala np. jednocześnie otworzyć bramę na posesję i drzwi do garażu. Poza tym przy pomocy modułów Somfy możemy sterować nie tylko samym oświetleniem, ale również gniazdkami elektrycznymi. Dzięki temu całkowite wyłączenie sprzętów, które pobierają energię w trybie czuwania może sprowadzać się do jednego kliknięcia na ekranie telefonu. Sterowania gniazdkami można też wykorzystać np. w okresie świątecznym uruchamiając zamontowane na zewnątrz domu lampki czy podświetlając choinkę w ogrodzie. Tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia.

Scenariuszy na wykorzystanie Somfy Connectivity kit jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że sam moduł kosztuje niewiele ponad 300 PLN, a przy tym wspiera standardy io-homecontrol oraz RTS pozwalające na obsługę szerokiego wachlarza elementów inteligentnego domu, to jest to bardzo atrakcyjna propozycja. Tym bardziej, że jak już przyzwyczaiło nas do tego Somfy, sam moduł jest bardzo dobrze wykonany, ma niewielkie rozmiary i nie rzuca się w oczy. Z powodzeniem można położyć go na komodzie w salonie czy półce w przedpokoju i nie będzie zwracał niczyjej niepotrzebnej uwagi. Dzięki sporemu zasięgowi, który wynosi nawet 250 metrów, nie będzie miał problemów z obsługą modułów zamontowanych w różnych miejscach domu. Natomiast z siecią internet komunikuje się przy pomocy WiFi, dzięki czemu dostęp do centrali mamy praktycznie z każdego miejsca na świecie. Somfy Connectivity kit szybko stanie się waszym najlepszym zakupem, który pozwoli w prosty sposób stworzyć przyjazny mieszkańcom inteligentny dom.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Somfy.