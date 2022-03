Pierwsza sieć CDN w Polsce już dostępna dla wszystkich

Trzeba jednak zacząć od początku. Czym jest sieć CDN? Content Delivery Network to technologia, która pozwala na przyspieszenie otwierania stron internetowych dzięki przechowaniu i udostępnianiu elementów tworzących serwis WWW. Pobrane są one z oryginalnego serwera i magazynowane w bliższych użytkownikowi lokacjach. Jak wiemy, najwięcej czasu wymaganego do otwarcia strony WWW zajmuje właśnie przesyłanie danych. Wykorzystanie lokalnych węzłów CDN pozwala na optymalizację ładowania zawartości witryny. Szybkość, z jaką się one wyświetlają, nie zależy więc wyłącznie od wydajności serwera, na którym są przechowywane. Istotny jest czas potrzebny na dostarczenie poszczególnych elementów stron WWW do przeglądarki.

Im większa odległość między użytkownikiem końcowym a serwerem, tym dłuższy czas na pełne załadowanie strony WWW. Choć dynamicznie zmieniające się treści generowane są na serwerze, to jednak stałe elementy (w tym grafiki, style, skrypty itp.) mogą być magazynowane na serwerach znajdujących się bliżej użytkownika końcowego. A to wpływa na przyspieszenie ich przesyłania.

CDN nazwa.pl w największych miastach w Polsce

Minimalizacja opóźnień w przesyłania danych między serwerem a użytkownikiem – oferowana przez CDN nazwa.pl – możliwa jest na terenie naszego kraju dzięki węzłom w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku oraz we Wrocławiu, a także dzięki połączeniu z polskimi operatorami Orange, Netia, UPC, T-Mobile, Plus (Polkomtel) oraz Vectra (Multimedia). To także zasługa udziału w węzłach wymiany ruchu IX (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław).

Rozmieszczone w Polsce węzły CDN nazwa.pl pozwalają na skrócenie fizycznego dystansu między odbiorcą a serwerem. Na przykład użytkownik z Gdyni odwiedza stronę internetową, której serwer znajduje się w Rzeszowie. Jeśli nie korzysta ona z CDN nazwa.pl, wszystkie dane pobierane są z rzeszowskiego serwera. Jeśli jednak Content Delivery Network jest wykorzystywane, statyczne elementy strony dostarczane są do Gdyni z węzła znajdującego się w Gdańsku. A to oznacza skrócenie dystansu o kilkaset kilometrów. Jak podaje nazwa.pl, wczytanie w ten sposób rozbudowanej strony WWW może być szybsze nawet o połowę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że – poza lokalizacjami w Polsce – węzły CDN nazwa.pl znajdują się jeszcze w Europie Zachodniej i USA.

CDN nazwa.pl. Dla kogo ta usługa?

Z usługi CDN nazwa.pl mogą korzystać właściciele stron internetowych – bez względu na to, u jakiego dostawcy ją utrzymują. Technologia może zostać szybko zintegrowana z dowolnym hostingiem, serwerem VPS, serwerem dedykowanym, a nawet publiczną chmurą. I to bez konieczności zmiany delegacji domeny. Wystarczy skierować rekord A na adres IP w usłudze CDN nazwa.pl i gotowe.

Dostępne są trzy warianty:

CDN nazwa.pl Polska: umożliwia dostęp do 6 węzłów CDN zlokalizowanych w strategicznych dla ruchu internetowego polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Gdańsk. Zapewnia bezpośrednią komunikację w wielu lokalizacjach z ogólnopolskimi sieciami Orange, Netia, UPC, Vectra (Multimedia), T-Mobile, PLUS (Polkomtel) oraz udział w punktach wymiany ruchu operatorskiego EPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX Poznań, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, THINX Warszawa, POZIX Poznań, CIX Kraków i WRIX Wrocław.

CDN nazwa.pl Europa: zapewnia dostęp do 8 węzłów CDN zlokalizowanych we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Amsterdamie oraz Madrycie. Zaawansowana dystrybucja ruchu w przypadku CDN nazwa.pl Europa realizowana jest na terenie całej Europy, m.in. dzięki uczestnictwie nazwa.pl w punktach wymiany ruchu nie tylko w Polsce (EPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX Poznań, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, THINX Warszawa, POZIX Poznań, CIX Kraków i WRIX Wrocław), ale także w Amsterdamie - AMS-IX i Madrycie – ESpanix. CDN nazwa.pl Europa oferuje podwyższony poziom ochrony przed atakami DDoS poprzez odseparowanie ruchu krajowego i międzynarodowego.

CDN nazwa.pl World: umożliwia dostęp do najszerszej infrastruktury CDN nazwa.pl, obejmującej 10 węzłów Content Delivery Network zlokalizowanych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Gdańsk), w Europe Zachodniej (Amsterdam, Madryt) oraz w USA (Seattle i Waszyngton). Dystrybucja ruchu realizowana na terenie Europy i USA we współpracy z firmami GTT i Cogent, a na terenie Polski we współpracy z ogólnopolskimi i lokalnymi dostawcami Internetu. Węzły w Seattle i Waszyngtonie, korzystające z łącz Tier1, zapewniają szybką wymianę danych nie tylko z amerykańskimi, ale także globalnymi operatorami sieci Internet. Skraca się czas potrzebny na dostęp do strony przez crawlery Google, co pozytywnie wpływa na wyniki jej pozycjonowania w wyszukiwarce. CDN nazwa.pl World oferuje najwyższy poziom ochrony przed atakami DDoS poprzez odseparowanie ruchu krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Korzystanie z sieci Content Delivery Network przynosi wymierne korzyści i zauważalny wzrost szybkości ładowania stron internetowych. Wszystko dzięki geograficznemu rozmieszczeniu poszczególnych węzłów CDN nazwa.pl bliżej użytkowników łączących się ze serwisami WWW. Węzły w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych przechowują kopie elementów stron internetowych, dzięki czemu nie ma konieczności przesyłania ich z oryginalnych serwerów zlokalizowanych setki kilometrów dalej.

CDN nazwa.pl. Cennik usługi

Na koszt usługi CDN nazwa.pl składa się opłata za wybrany pakiet oraz ilość przesłanych danych. CDN nazwa.pl Polska to 0,05 zł/h + VAT oraz 0,10 zł + VAT za każdy 1 GB przesłanych danych. Dla CDN nazwa.pl Europa podstawowe koszty wynoszą 0,07 zł/h + VAT oraz 0,10 zł + VAT za każdy 1 GB. W przypadku wariantu CDN nazwa.pl World opłaty zaczynają się od 0,09 zł/h + VAT oraz 0,10 zł + VAT za każdy 1 GB danych. W ramach tych opłat wliczone jest dedykowany cache o pojemności 1 GB, w którym dane mogą być przechowywane do 14 dni. Dodatkowo klienci mogą korzystać z ochrony stron certyfikatami SSL, ochrony przed atakami DDoS, uzyskują również wgląd do logów oraz mogą aktywować liczne dodatkowe funkcjonalności usługi poprzez intuicyjny Panel Zarządzania. Wracając jeszcze do kwestii kosztów, warto zaznaczyć, że opłata za transfer pobierana jest jedynie dla ruchu pomiędzy węzłami CDN nazwa.pl i użytkownikami. Transfer pomiędzy siecią CDN nazwa.pl i oryginalnym serwerem, na którym znajduje się strona WWW, jest darmowy.

Dla tych, którzy szukają czegoś więcej, spółka oferuje dodatkowe funkcje rozszerzające możliwości CDN nazwa.pl:

Usługa Multi Site Origin pozwalająca na zbudowanie systemu wysokiej niezawodności (HA). Odbywa się to poprzez wskazanie do 8 oryginalnych serwerów, z których węzły CDN mogą pobierać dane.

Adres IPv4 lokalizowany geograficznie według oczekiwań użytkownika usługi – w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Francji lub Włoszech.

Zaawansowana ochrona zapewniana przez usługi Web Application Firewall (WAF) i Intrusion Prevention System (IPS).

Automatyczna konwersja obrazów do formatu WebP zapewniająca nie tylko dużo lepszą kompresję zdjęć, ale również dynamiczną zmianę rozdzielczości obrazów.

Kompresja gzip i brotli oferująca zmniejszenie ilości przesyłanych danych. Jest to szczególnie istotne dla użytkowników korzystających z sieci komórkowych.

Więcej informacji na temat CDN w nazwa.pl wraz z pełną specyfikacją usługi i szczegółowym cennikiem znajdziecie na stronach nazwa.pl.

Tekst powstał we współpracy z firmą nazwa.pl