Testy 5G w Polsce od RFBenchmark. Jak wypadły w GOP i w Bydgoszczy, Łodzi oraz Radomiu?

RFBenchmark przez ostatnie pół roku zjechał swoim wozem testowym największe miasta w Polsce, w celu zbadania stanu wdrożenia 5G w Polsce w obecnej postaci. Zaczęły się one w Warszawie, później przyszedł czas na Szczecin i Poznań. Zawitały też do Trójmiasta, Olsztyna i Białegostoku oraz do Krakowa, Lublina i Rzeszowa.

Ostatnie z kolei badania - Stationary Test w pojeździe wyposażonym w Xiaomi Mi 11, wykonywane w bezruchu i w stabilnych warunkach radiowych, przeprowadzone zostały w GOP oraz w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu.

Technologia 5G w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Dla przypomnienia, środowisko badań jest takie same dla wszystkich operatorów, różni się natomiast technologia wykorzystywana przez samych operatorów. Orange, Play i T-Mobile korzystają tu z technologii dynamicznego współdzielenia pasma 2100 MHz pomiędzy LTE i 5G, czyli DSS - Dynamic Spectrum Sharing. Z kolei Plus wykorzystuje całe pasmo 2600 MHz TDD na 5G.

Punkty pomiarowe testów

W GOP testy przeprowadzono aż w 20 punktach pomiarowych, w Bydgoszczy - 8, w Łodzi - 16, a w Radomiu - 5.

GOP Łódź 3 Stawy, Agora Bytom, Biblioteka Śląska, Dworzec Katowice, Dworzec Sosnowiec, Dworzec Zabrze, IKEA Katowice, Marcedo Center, Opera Śląska, Pałac Kultury Zagłębia, Ruda Śląska Plaza Spodek w Katowicach, Stadion Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Arena i M1 w Zabrzu, Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu, Dworzec i Centrum Handlowe Arena w Gliwicach i okolice Politechniki Śląskiej Atlas Arena, Bałucki Rynek, Łódzkie Centrum Onkologii, Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, IKEA Łódź, dworzec Łódź Fabryczna, M1, Manufaktura Łódź Bydgosz Radom osiedle Retkinia, Politechnika Łódzka, Port Lotniczy, Radogoszcz Wschód, stadion Widzewa, Urząd Miasta oraz dzielnica Widzew Dworzec Główny, Galeria Pomorska, IKEA, Młynu Rothera, osiedle Błonie, Politechnika Bydgoska, stadion Zawiszy, Zielone Arkady Dworzec Główny, Galeria Słoneczna, M1, osiedle Zamłynie i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Prędkość pobierania i wysyłania w zasięgu 5G

Ponownie na wykresach Notel oznaczył czerwoną gwiazdką operatorów, u których udział testów w technologii 5G nie osiągnął pułapu 90%.

Górnośląski Okręg Przemysłowy

W testach w GOP najwyższą prędkość przy pobieranych danych osiągnął Plus z wynikiem prawie 220 Mb/s - wszystkie testy przeprowadzono w zasięgu 5G tego operatora, spory ich odsetek był także w przypadku Orange i T-Mobile, u których średnia prędkość wyniosła odpowiednio 85,8 Mb/s i 120 Mb/s.

Bydgoszcz

W Bydgoszczy nie udało się wykonać testów w zasięgu 5G Orange, niemal połowę z nich przeprowadzono w zasięgu sieci 5G Play, a co czwarty test w zasięgu sieci T-Mobile. Średnia prędkość pobieranych danych ponownie najwyższa i przekraczająca 200 Mb/s była w Plusie, dalej był Play z wynikiem prawie 120 Mb/s i T-Mobile poniżej 100 Mb/s.

Łódź

Z kolei w Łodzi udział testów w 5G u trzech operatorów przekroczył pułap 90%, a w Play wyniósł zaledwie 11,5%. Najszybszy ponownie był Plus z wynikiem powyżej 200 Mb/s, T-Mobile - 145,5 Mb/s, Orange - 118,7 Mb/s, a Play - 64,4 Mb/s.

Radom

W testach 5G w Radomiu T-Mobile udało się zbliżyć do Plusa, średnia prędkość pobieranych danych wyniosła w zasięgu 5G tego operatora 181,8 Mb/s. W Play wynik ten wyniósł 77,5 Mb/s, a najwyższa prędkość w Plusie - prawie 220 Mb/s.

Testy prędkości przy wysyłanych danych w GOP wykazały, iż najszybszy w tym parametrze był T-Mobile z wynikiem 69,1 Mb/s, z kolei w Bydgoszczy Play - 72,3 Mb/s, w Łodzi ponownie T-Mobile - 73 Mb/s, podobnie jak w Radomiu - 67,4%.

Zerknijmy jeszcze na wyniki w poszczególnych lokalizacjach w GOP. Widać tu wyraźnie górujące wyniki Plusa w porównaniu z innymi operatorami. Jedynie na dworcu w Zabrzu nieznacznie szybszy był T-Mobile już wyraźnie szybszy był Play w Arena Zabrze i mniej wyraźnie w M1 Zabrze.

Podobnie to wyglądało w Bydgoszczy, wyrównany poziom był jedynie na stadionie Zawiszy.

W Łodzi już aż takiej dominacji Plusa nie było widać, a ciekawa rywalizacja miała miejsce na Widzewie, gdzie wszyscy operatorzy przekroczyli średnią prędkość 200 Mb/s, Play prawie "dobił" do 300 Mb/s, a Plus do 400 Mb/s.

Podobnie wyglądało to w Radomiu, gdzie duże prędkości osiągali wszyscy operatorzy.

Streaming wideo

W wyżej wymienionych miastach Notel sprawdził też jak sieci naszych operatorów radzą sobie z uruchamianiem filmów 4K.

W GOP najszybciej udało się uruchomić taki film w zasięgu sieci Plus - 2.041 s, minimalnie wolniej w T-Mobile - 2.083 s, podium zamknął Play z wynikiem 2.163 s, a ostatnie miejsce dla Orange - 2.293 s.

Jeśli chodzi o liczbę odtworzeń bez przerwań/bez buforowania w trakcie, tylko Plus zakończył testy z wynikiem 100%. W Orange w przypadku 88,52% testów to się udało - prawie 10% z jednym przerwaniem, a 2% z dwoma przerwaniami. Nieco gorzej od Orange wypadł tu Play, a najbardziej zbliżony do Plusa wynik miał T-Mobile - 99,63% testów bez przerwań odtwarzania.

W GOP u wszystkich operatorów czas potrzebny do uruchomienia filmu 4K zamknął się w niewiele ponad 2 sekundy. W przypadku testów w Bydgoszczy dwukrotnie dłużej to trwało w zasięgu sieci Play - 4.220 s. Najszybciej ponownie w Plusie, nieco wolniej w T-Mobile i Orange.

W Łodzi ponownie stabilnie, wszystkie wyniki nieznacznie przekroczyły 2 sekundy, w Plusie najszybciej - 2.044 s, dalej T-Mobile - 2.113 s, Play - 2.204 s i ostatni Orange 2.205 s.

Orange wygrał za to w Radomiu, był nawet blisko zejścia poniżej poziomu 2 sekund, na drugim miejscu Play - 2.051 s, podium zamknął Plus - 2.054 s, a ostatni wynik należał do T-Mobile, w zasięgu którego potrzeba było 2.075 s do rozpoczęcia odtwarzania filmu 4K.

Ostatni mierzony w tych testach parametr to liczba przerwań już podczas odtwarzania filmu 4K. W Bydgoszczy jedynie w zasięgu sieci Plus 100% odtworzeń nie uświadczyło ani jednego przerwania. W przypadku Orange, udało się to w nieco ponad 90% testów - prawie 8% testów zakończyło się z jednym buforowaniem, a 1,75% z dwoma. Play zakończył te testy z wynikiem 97,37% testów bez przerwań, tylko 2,63% z jednym, a najgorzej wypadł w Bydgoszczy T-Mobile z wynikiem 80,70% testów bez przerwań, ponad 14% z jednym przerwaniem, a ponad 5% z dwoma przystankami.

Dużo lepiej wyglądały te testy w Łodzi, gdzie ponownie 100% należało do Plusa, ale pozostałym operatorom zdarzyły się tylko niewielkie odsetki przerwań. Orange 2,53% testów z jednym buforowaniem, T-Mobile zaledwie 0,42%, a Play 8% z jednym i 0,84% z dwoma.

Z kolei wręcz o rewelacyjnych wynikach możemy mówić w przypadku testów w Radomiu, gdzie sieci Orange, Plus i T-Mobile w 100% zdały egzamin, a w Play tylko w 1,43% testów zdarzyło się jedno przerwanie.

Podsumowując wszystkie testy w całej Polsce, stan wdrożenia 5G najlepiej wygląda w Plusie, zarówno pod względem osiąganych prędkości przy pobieranych danych, jak i w przypadku dostępności 5G we wszystkich lokalizacjach. Niemal wszystkie testy przeprowadzono w Plusie w zasięgu 5G, różnie natomiast to wyglądało u innych operatorów.

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na właściwą aukcję 5G na 4 bloki po 80 MHz w paśmie 3480-3800 MHz, która według prezesa UKE ma się rozpocząć w dwa do trzech tygodni od uchwalenia zmian w ustawie o KSC (Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa). Zmiany zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności, zostało jeszcze zatwierdzenie ich przez Komitet Stały Rządu.

Źródło: RFBenchmark.

