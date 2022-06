Google zapłaci za korzystanie z zasobów Wikipedii

Wikipedia i Google zacieśniają dotychczasowe partnerstwo. Korporacja dołącza do Wikimedia Enterprise finansując działanie platformy

Każdego dnia setki tysięcy użytkowników Internetu czerpie z Wikipedii tony darmowej wiedzy. Praca redaktorów, utrzymanie serwerów i przetwarzanie danych to jednak spore wydatki. Platforma wyznaje zasadę, że wiedza dla zwykłego czytelnika powinna być zawsze darmowa i konsekwentnie trzyma się tego postanowienia. Co innego wielkie korporacje, które monetyzują pracę członków zespołu Wikipedii. Dla nich stworzono Wikimedia Enterprise, w ramach sprawiedliwego i przyzwoitego podejścia do sprawy. Google jest jednym z pierwszych członków tego przedsięwzięcia.

Dołączenie do Wikimedia Enterprise to ewolucja wieloletniej współpracy

Wikimedia Enterprise to inicjatywa, mająca na celu uregulowanie sposobu, w jaki giganci technologiczni korzystają z zasobów Wikipedii. Korporacje będą mogły dołączyć do programu poprzez opłacanie członkostwa, w zamian za benefity w postaci dodatkowych korzyści i specjalnie dostosowanych usług. Przedstawiciele branży Big Tech nie będą musieli już polegać na publicznych danych z Wiki. Zamiast tego pakiet Enterprise umożliwili im korzystanie ze specjalnych interfejsów API do zbierania informacji, oraz usługę aktualizacji treści, która pomaga zapobiec pojawianiu się nieaktualnych lub niedokładnych danych.

Źródło: Depositphotos

Wikimedia Enterprise jest zatem formą dobrowolnego partnerstwa, które wizerunkowo stawia korporację w lepszym świetle jako coś pokroju mecenatów otwartej wiedzy. Google od lat żyje w symbiozie z Wikipedią zatem dołączenie korporacji do programu Enterprise nie jest zaskoczeniem. Partnerstwo obu organizacji objawia się w subtelny sposób, ale nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć tego przykład. Kojarzycie panel wiedzy, który po wyszukaniu w Google danej frazy wyświetla się w prawej części ekranu? To właśnie przykład współpracy między Google a Wikipedią. Największa internetowa encyklopedia jest także cytowana w niektórych filmach na YouTube w celu zwalczania dezinformacji i teorii spiskowych. Firma do tej pory wielokrotnie wspierała Wikipedię darowiznami, a od teraz oficjalnie staje się jej klientem.

Nie wiadomo dokładnie, czy zacieśnienie więzi będzie miało jakiś konkretny wpływ na użytkowników. Póki co zobaczmy pewnie więcej subtelnych powiązań takich jak te wspomniane powyżej, bowiem – jak wspomniał Lane Becker, starszy dyrektor ds. przychodów z Wikimedia Enterprise – usługa wciąż jest we wczesnej fazie, a partnerstwo ma pogłębić się w przyszłości.

