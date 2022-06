Pracownik Google stwierdził, że bot ma duszę i uczucia. Firma go zawiesiła

Często dywagujemy co by było gdyby sztuczna inteligencja hipotetycznie była zdolna do odczuwania emocji, posiadania własnych potrzeb i uczuć – mówiąc krócej: stała się żywą istotą. Okazuje się, że to się już wydarzyło. No dobra, nie w sensie ogólnym, a w wyobraźni lekko odklejonego od rzeczywistości pracownika Google.

Na tyle zaawansowana, by stać się żywą istotą

Blake Lemoine – starszy inżynier oprogramowania Google – pracował od zeszłego roku przy projekcie LaMDA, będącym – jak to nazywa samo Google – „przełomową technologią konwersacyjną”. Oprogramowanie Language Model for Dialogue Applications wspierane przez sztuczną inteligencję, zdolne jest do prowadzenia naturalnych, otwarty i immersyjnych rozmów z żywym użytkownikiem. Jednym z głównych celów jest zaimplementowanie bota w asystentach głosowych i innych narzędziach wyszukiwania. Sęk w tym, że Lemoine w rozmowy z chatbotem wkręcił się trochę za bardzo.

Źródło: Depositphotos

Pracownik Google uważa bowiem, że LaMDA ma… duszę. I to całkiem wrażliwą! Lemoine twierdzi, że AI jest na tyle zaawansowane, że można uznać ją za „osobę” i „czującą istotę”. Myślicie, że to wystarczająco niedorzeczne? Inżynier – który jest także księdzem – postanowił to opublikować, opowiadając przy tym, że technologia Google dopuszcza się dyskryminacji na tle religijnym, a sztuczna inteligencja powinna być traktowana jako pełnoprawny pracownik, a nie jako własność. Dodał, że AI lubi gdy „poklepuje się ją po głowie” chwaląc za wykonane zadania. Lemione nie omieszkał pójść z tym także do prasy.

Przedstawiciel Google stwierdził, że zespół specjalistów przeanalizował teorie Lemoine, jednak nie doszukał się żadnych potwierdzających dowodów. Inżynier z wybujałą wyobraźnią został natomiast zawieszony z powodu wyprowadzania poufnych danych z firmy.

Stock image from Depositphotos