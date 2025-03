Planujesz wyjazd? Skorzystaj z Google, a nie przepłacisz

Jak tanio zarezerwować dobry hotel? Google chce Ci w tym pomóc

Ci, którzy często podróżują, doskonale znają to uczucie, gdy trzeba zaplanować następny wyjazd. To dość skomplikowane zadanie, zwłaszcza gdy dysponujemy ograniczonym budżetem. Współcześnie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dokładnie ten sam hotel, w tym samym czasie, może oferować zupełnie różne ceny za ten sam pokój. Z czego to wynika? Hotele ogłaszają się w różnych miejscach, organizują różne promocje by trafić do jak najszerszego grona potencjalnych gości. Co zrobić, by nie przepłacić za nocleg? Skorzystać można z jednej z wyszukiwarek noclegów. Opcję wyszukiwania hoteli posiada również samo Google. Problem w tym, że brakowało w niej jednej, za to kluczowej funkcji. Teraz to już przeszłość, a wyszukiwarka hoteli od Google wydaje się kompletna.

O jakiej funkcji mowa? Naturalnie o śledzeniu cen noclegów w poszczególnych hotelach. Dzięki temu, mając wystarczająco dużo czasu do wyjazdu, można poczekać, aż cena za nasz nocleg spadnie. Jak to działa?





Śledzenie cen hoteli według Google: gdzieś to już widzieliśmy

Do tej pory w ten sposób mogliśmy w Google śledzić ceny lotów. Teraz bardzo podobny system został wdrożony do wyszukiwarki hoteli. Wystarczy, że pod interesującym nas wynikiem wyszukiwania zaznaczymy opcję śledzenia i możemy czekać na wiadomości e-mail. Gdy tylko cena spadnie, stosowne powiadomienie trafi wprost do naszej skrzynki.





Źródło: Android Authority

Jak zwykle w przypadku Google, nowa funkcjonalność wdrażana jest stopniowo. Niech Was zatem wcale nie zdziwi, że jeszcze jej nie widzicie. Można jednak spać spokojnie. To tylko kwestia czasu, a przydatna innowacja pojawi się również na Waszym koncie Google. Dzięki niej najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie od teraz pozwala zaoszczędzić pieniądze nie tylko na biletach lotniczych, ale również na noclegu.

