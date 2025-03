Za Google wciąż się ciągną antymonopolowe rozprawy, które nie powinny nikogo zadziwić. Jednak najświeższa decyzja sądu może zaboleć w szczególny sposób. Nie bardzo mieli wpływ na te wydarzenia, a zawinił inny gigant, który na co dzień z Google nam się nie kojarzy.

Google może odzyskać miliardy dolarów, winne temu jest Apple

Wygląda na to, że z winy Apple, Google może odzyskać 20 miliardów dolarów i stworzyć poważną dziurę w kieszeni giganta z Cupertino. Jest to jednak sytuacja o tyle ciekawa, że w zasadzie to nie jest powód do radości. Chociaż firmy mają różne sprzeczki za sobą, w tej jednej sytuacji każdemu zależało. Problem w tym, że Apple... Zaspało.

Sąd orzekł, że Apple czekało za długo, aby się włączyć w sprawę dotyczącą monopolistycznych działań Google. Dziwi najbardziej fakt, że firmie powinno szczególnie zależeć na wybronieniu giganta wyszukiwarek internetowych. To oni im płacą kosmiczną sumę 20 miliardów dolarów każdego roku, tylko po to, aby być domyślnym wyborem dla Safari, przeglądarki internetowej Apple zainstalowanej na wszystkich systemach giganta. Od iPhonów po komputery i tablety.

Z powodu ociągania się Apple, obydwie firmy mają poważny problem. Google stoi przed karami ze strony rządu i najpewniej przestanie być domyślną opcją na urządzeniach najbogatszej firmy na świecie. Straci także podczas rozpraw wsparcie prawników z Cupertino, którym również szalenie zależy na podtrzymaniu "tradycji" otrzymywania 20 miliardów rocznie.

To stawia Apple przed problemem szybkiego znalezienia nowego partnera. O ile znalezienie chętnych nie jest trudne, w końcu kto by nie chciał mieć swojego narzędzia w formie podstawowej opcji na iPhonie? To dużo bardziej problematyczna może się okazać ta druga część układu, raczej nie ma wielu chętnych na taki wydatek. Zaś z perspektywy odbiorcy, to może być nawet dobra sytuacja! Google potwornie dominuje rynek wyszukiwarek internetowych, często tworząc iluzję, że innych nawet nie ma.

Źródło: ArsTechnica