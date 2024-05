Oto komu może się przydać subskrypcja Google Workspace

Elastyczność, efektywność i szybkość działania są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Narzędzia do pracy zespołowej w chmurze stają się więc coraz bardziej oczywistym wyborem dla firm. Jednym z wiodących graczy na rynku jest Google Workspace, wszechstronna platforma oferująca szereg narzędzi do komunikacji, współpracy i zarządzania zadaniami. Jak działa i ile kosztuje? Sprawdzamy.

Google Workspace — co to jest, co oferuje, ile kosztuje

Od chwili swojego powstania Google Workspace (dawniej znany jako G Suite) przeszedł długą drogę, stale ewoluując i dostosowując się do zmieniających się potrzeb firm. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, Google Workspace zapewnia małym i dużym organizacjom kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie projektami, komunikację wewnątrz zespołu oraz przechowywanie i udostępnianie dokumentów. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest Google Workspace, jakie korzyści niesie dla organizacji oraz ile trzeba za to zapłacić.

Co oferuje Google Workspace?

Usługa Google Workspace zapewnia kompleksowe narzędzia do komunikacji, umożliwiając efektywną wymianę informacji w zespole. Rozpoczynając od Gmaila, który jest jednym z najpopularniejszych serwisów pocztowych na świecie, użytkownicy mogą szybko i łatwo wysyłać, odbierać oraz zarządzać wiadomościami e-mail. Integrowane rozwiązania takie jak Google Meet i Google Chat umożliwiają organizowanie wideokonferencji, rozmów tekstowych oraz udostępnianie plików w czasie rzeczywistym, co sprawnie ułatwia komunikację i współpracę zespołową, bez względu na lokalizację każdego członka zespołu.

Jednym z największych atutów Google Workspace jest możliwość pracy w czasie rzeczywistym nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami. Narzędzia takie jak Dokumenty Google, Arkusze Google oraz Prezentacje Google pozwalają użytkownikom na tworzenie, edycję i współdzielenie plików z innymi członkami zespołu, jednocześnie umożliwiając śledzenie zmian i pozostawianie komentarzy. Dzięki temu każdy projekt może być rozwijany wspólnie, bez konieczności przesyłania wersji roboczych plików w e-mailach czy zapisywania ich na lokalnych dyskach.

Źródło: Google Workspace

Zarządzanie zadaniami w Google Workspace

Kalendarz Google oraz Zadania Google stanowią centralne miejsce do zarządzania harmonogramem i zadaniami. Kalendarz pozwala na planowanie spotkań, wydarzeń oraz określanie terminów, a dzięki integracji z innymi narzędziami Google Workspace, można automatycznie zapraszać innych użytkowników na spotkania czy wydarzenia. Zadania Google umożliwiają tworzenie, organizowanie i śledzenie wydarzeń i przypomnień, co pozwala na skuteczne zarządzanie czasem i priorytetami.

Pliki w chmurze

Dysk Google stanowi bezpieczne miejsce do przechowywania plików w chmurze, z elastycznymi opcjami udostępniania i współpracy. Dzięki tej usłudze użytkownicy mogą przechowywać pliki w formacie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, zdjęć, filmów i innych, z łatwym dostępem z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca na świecie. Funkcje takie jak udostępnianie plików, tworzenie linków do udostępniania oraz możliwość współpracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że współdzielenie i współpraca nad dokumentami staje się szybka i wygodna.

Jakie korzyści oferuje Google Workspace?

Wiele osób po przeczytaniu powyższych akapitów może mieć w głowie myśl: "No dobra, ale przecież to wszystko jest dostępne za darmo!". To prawda, różnica polega jednak na tym, że wszystkie bezpłatne narzędzia od Google przeznaczone są do użytku niekomercyjnego lub dla pojedynczych użytkowników. W przypadku większych organizacji warto rozważyć abonament Google Workspace. Usługa pozwoli m.in. prowadzić wideorozmowy w większym gronie, skorzystać z Gmaila w firmowej domenie, otrzymać więcej przestrzeni dyskowej w chmurze, a także skorzystać z mechanizmów zabezpieczeń i zarządzania. Dostępne udogodnienia można wykupić w ramach jednego z czterech abonamentów – Business Starter, Business Standard, Business Plus oraz Enterprise.

Źródło: Google Workspace

Ile kosztuje Google Workspace?

Google Workspace oferuje 4 różne plany subskrypcyjne, które pozwalają firmom wybrać opcje najlepiej dopasowane do potrzeb organizacji. Oto krótkie omówienie poszczególnych planów.

Google Workspace Business Starter

Plan Business Starter jest idealny dla małych firm, które potrzebują podstawowych narzędzi do pracy w chmurze. Za cenę 27 zł PLN za użytkownika miesięcznie (wymaga rocznego zobowiązania), użytkownicy otrzymują pocztę e-mail w domenie firmy, możliwość organizowania spotkań wideo dla 100 uczestników oraz 30 GB wspólnego miejsca na dane na każdego użytkownika. Plan ten obejmuje również mechanizmy zabezpieczeń i zarządzania oraz standardową pomoc techniczną.

Google Workspace Business Standard

Plan Business Standard oferuje rozszerzone możliwości dla średnich firm, które potrzebują więcej przestrzeni na dane oraz spotkań wideo w większym gronie. Za cenę 54 zł PLN za użytkownika miesięcznie (wymaga rocznego zobowiązania), użytkownicy otrzymują pocztę e-mail w domenie firmy, spotkania wideo dla maks. 150 uczestników ( tu z możliwością nagrywania), a także 2 TB wspólnego miejsca na dane na każdego użytkownika. Podobnie jak w przypadku planu Business Starter, plan ten obejmuje mechanizmy zabezpieczeń i zarządzania oraz standardową pomoc techniczną, ale tutaj z możliwością przejścia na pomoc rozszerzoną za dodatkową opłatą.

Stock Image from Depositphotos

Google Workspace Business Plus

Plan Business Plus jest skierowany do większych firm, które potrzebują zaawansowanych narzędzi do współpracy i zarządzania danymi. Za cenę 81 zł PLN za użytkownika miesięcznie (wymaga rocznego zobowiązania), użytkownicy otrzymują firmową pocztę e-mail, spotkania wideo dla nawet 500 uczestników z możliwością nagrywania, oraz 5 TB wspólnego miejsca na dane na każdego użytkownika. Plan Business Plus obejmuje również rozszerzone ustawienia dotyczące zabezpieczeń i zarządzania, w tym Vault oraz zaawansowane funkcje zarządzania punktami końcowymi, oraz standardową pomoc techniczną, z opcją przejścia na pomoc rozszerzoną za dodatkową opłatą.

Google Workspace Enterprise

Plan Enterprise jest przeznaczony dla dużych korporacji, które wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zgodności i wsparcia. Cena tego planu nie jest podana i należy skontaktować się z zespołem sprzedaży w celu uzyskania informacji. Plan Enterprise oferuje dostosowaną, bezpieczną firmową pocztę e-mail, spotkania wideo dla nawet 1000 uczestników, 5 TB wspólnego miejsca na dane na użytkownika z możliwością zwiększenia limitu, oraz zaawansowane rozwiązania kontrolne w zakresie zabezpieczeń, zarządzania i zgodności, w tym Vault, DLP, regiony danych oraz funkcje zarządzania punktami końcowymi w firmie. Oferuje on również pomoc rozszerzoną, z możliwością przejścia na Pomoc Premium za dodatkową opłatą.