Dokumenty Google z rewolucyjną funkcją. Użytkownicy już korzystają!

Google nieustannie rozwija swoje narzędzia do pracy w chmurze, co rusz serwując nam nowe funkcje z nimi związane. Gigant też nieustannie serwuje nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Gemini pojawia się stopniowo gdzie tylko się da, a teraz nadszedł czas na jego obecność w Dokumentach Google na urządzeniach mobilnych!

Do tej pory możliwości Gemini na telefonach było dostępne wyłącznie w Gmailu. Teraz, wraz z ostatnią aktualizacją, użytkownicy Androida zyskują dostęp do potężnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji bezpośrednio w Dokumentach Google na smartfonach i tabletach.

Gemini w Dokumentach Google na Androidzie: na takie zmiany czekaliśmy!

Po otwarciu dokumentu w Dokumentach Google na smartfonie lub tablecie z Androidem, po lewej stronie menu ukrytego pod symbolem trzech kropek pojawi się ikona Gemini. Jej dotknięcie otwiera panel przypominający funkcjonalność znaną z komputerów. Pozwala wprowadzić prompt i korzystać z ogromu opcji serwowanych przez sztuczną inteligencję. Gemini umożliwia „rozumienie, podsumowywanie i zadawanie pytań dotyczących dokumentów” bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego.

Aby zwiększyć wygodę pracy, panel można rozwinąć na cały ekran. W interfejsie dokumentu, platforma może także serwować sugerowane działania. Wśród nich m.in. podsumowanie tego dokumentu, która trafiło obok ikony edycji. Działanie Gemini w Dokumentach Google jest spójne z tym, co internetowy gigant oferuje w Gmailu. Użytkownik może liczyć na inteligentne sugestie, podsumowania i analizy tekstu. Integracja Gemini otwiera nowe możliwości pracy z dokumentami na urządzeniach mobilnych.

Źródło: https://9to5google.com/2025/06/09/gemini-google-docs-android/

Dokumenty Google na smartfonach i tabletach wciąż krok wstecz

Niestety, nie wszystkie funkcje Gemini są już dostępne na smartfonach i tabletach. Na ten moment wciąż jeszcze nie skorzystamy z dostępnych na komputerach opcji, takich jak np. pomoc w napisaniu tekstu od zera czy generowania obrazów. Internetowy gigant sugeruje, by być cierpliwym. I nie wyklucza, że funkcje te mogą pojawić się w mobilnych Dokumentach Google w niedalekiej przyszłości.

Jak to zwykle bywa w przypadku aktualizacji platform Google, integracja Gemini z Dokumentami na Androidzie jest wprowadzana stopniowo. I falami trafia do kolejnych użytkowników. W pierwszej kolejności cieszyć się nią będą mogli użytkownicy następujących wersji Google Workspace:

Business Standard i Plus

Enterprise Standard i Plus

Klienci z dodatkiem Gemini Education lub Gemini Education Premium

Miło widzieć, że Google nie zapomina o smartfonach i tabletach. I mimo że nierzadko implementacja tam funkcji takich jak te związane z Gemini nawet pod względem interfejsu potrafi być wymagająca, gigant się nie poddaje i robi co w jego mocy by platformy zrównały się możliwościami. Prawdopodobnie z czasem będą znały te same sztuczki, ale póki co - warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości i docenić, że kolejne zaawansowane funkcje dostępne są coraz szerzej.