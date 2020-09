Jeśli sądziliście, że Google kiepsko stoi z aktualizacjami Androida na smartfonach, to nie chcecie wiedzieć jak jest w przypadku telewizorów ;-). Pomimo tego, że właśnie debiutuje system w wersji 11, to większość odbiorników dostępnych na rynku nadal ma wersję 9. Oznacza to, że wersja 11 pojawi się szerzej prawdopodobnie dopiero za 2 lata, a to przecież przepaść…

Co nowego przyniesie Android TV w wersji 11?

Pomijając jednak ten smutny fakt, Android 11 na telewizorach nie przyniesie wielkich zmian. Z istotnych nowych funkcji pojawi się wsparcie dla ALLM (Auto Low Latency Mode), czyli funkcji debiutującej razem z HDMI 2.1. W praktyce pozwala ona na obniżenie opóźnienia wyświetlania obrazu na TV eliminując post-processing. W webOS czy Tizenie ta funkcja jest już dostępna w tegorocznych modelach, a w telewizorach z Androidem pojawi się dopiero w przyszłości. Pewnie między innymi dlatego ani Sony, ani Philips nie oferują HDMI 2.1 w swoich urządzeniach w tym roku.

Poza tym pojawi się też nowy kodek mediów o niskim opóźnieniu, nowe oprogramowanie tunera, a także innych funkcji związanych z mediami. Android TV 11 zaoferuje też wsparcie dla kontrolerów Nintendo Switch Pro (po kablu i Bluetooth) oraz kontrolera Steam (tylko po kablu). Zyskamy też ciche aktualizacje w tle (bez wybudzania ekranu), informacje o braku aktywności czy nowe oprogramowanie do zarządzania podświetleniem LED i innych funkcjami TV.

Poza tym Android 11 jako platforma ma działać szybciej, lepiej zarządzać pamięcią i umożliwi lepsze zarządzanie uprawnieniami aplikacji. Łatwiejsze ma być też testowanie aplikacji przystosowanych dla pracy na telewizorze. O tym czy jakiś telewizor dostanie aktualizacje do nowsze wersji Androida zdecyduje jego producent, ale obawiam się, że nie można na zbyt wiele liczyć.