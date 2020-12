Grałem w najlepsze gry na leciwym sprzęcie i telefonie. Ile warta jest Google Stadia?

Prawie każda z firm stosuje delikatnie inne podejście do swojego rozwiązania i podczas gdy Gry w chmurze w ramach Xbox Game Pass Ultimate to rozszerzenie samej platformy Xbox o dostęp do gier na urządzeniach mobilnych, a Nvidia GeForce NOW to świetne rozwiązanie dla posiadaczy gier na Steam, Uplay czy GOG-u, tak Google Stadia to kompletnie nowa platforma obok każdej z nich. Jej logo znajduje się w tym samym rzędzie, co oznaczenia Xboksa, PlayStation, PC czy Switcha i w takich kategoriach należy ją rozpatrywać. Rozgrywka multiplayer toczona jest w zamkniętej przesterzeni tylko z innymi użytkownikami usługi, a cross-play obecny jest tylko dzięki gestowi twórców gier. Nie ma go więc zbyt wiele.

Jak się gra na Google Stadia?

Podczas kilkudniowych testów postawiłem przede wszystkim na gry jednoosobowe, w tym Hitmana (1 i 2) czy Star Wars Jedi: Upadły Zakon. To całkiem dobre tytuły pozwalające sprawdzić możliwości Google Stadia, gdyż w obydwu przypadkach ogromną rolę odgrywa timing i precyzja w trakcie sterowania. Pod tym względem Stadia nie różni się od innych usług i jeśli nie występują jakiekolwiek problemy po naszej stronie, to platforma zapewnia płynną i responsywną rozgrywkę przez cały czas. Moje łącze oferuje prędkość do 50 Mbps, więc w teorii powinienem otrzymywać maksymalną jakość obrazu i najmniejsze opóźnienia na każdym podłączonym do Wi-Fi urządzeniu.