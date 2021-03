Jeśli Google zamknie tę apkę, to się naprawdę wkurzę. Stack jest genialnym skanerem!

Zespół Area 120 w Google słynie ze śmiałego rozwiązywania różnych problemów, a oprócz opisywanej nowej aplikacji Stack, przygotował ostatnio narzędzie do szybkiego przesyłania wiadomości multimedialnych innym osobom, np. gdy chcemy zaprezentować nowy projekt jednocześnie pokazując coś na ekranie i mówiąc. Ryzyko korzystania z narzędzi rozwijanych przez Area 120 jest jednak dosyć spore, bo duża część ich rozwiązań zostaje wdrożona w inne usługi lub jest zamykana.

Ale nawet mając to na uwadze nie mogę nacieszyć się pomysłem na aplikację Stack, której założenia są fantastyczne. Stack działa podobnie do Google Lens, Adobe Scan, Scannable czy Microsoft Lens – wszystkie aplikacje pozwalają skanować dokumenty aparatem w smartfonie, by chwilę później odpowiednio przyciąć i wyostrzyć zdjęcie czyniąc je podobnym do standardowego skanu. Nie pamiętam, kiedy ostatnio potrzebowałem skanera, bo niemalże każda z tych appek działa znakomicie, pozwalając też na eksportowanie wielu skanów w formie PDF-a.

Zaawansowane algorytmy DocAI z Google Cloud w służbie zwykłym użytkownikom