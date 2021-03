Zarobili ponad 400 milionów dolarów bazując na niewiedzy użytkowników mobilnych aplikacji

Z ich badania wynika, że wciąż tysiące ludzi daje się nabrać i nie kontroluje subskrypcji, na które są naciągani po pobraniu i uruchomieniu aplikacji. Przepowiadanie przyszłości, skanery kodów QR, czytniki PDF, edytory zdjęć i… symulatory slime’ów to źródło dochodów, które nigdy nie wysycha. Co gorsza — często popularność zdobywają w tych kategoriach produkty które mają darmowe odpowiedniki. I — jak się pewnie domyślacie — są one całkowicie darmowe.

Jakie są rozwiązania tej sytuacji? Obecnie: przede wszystkim uwaga ze strony użytkowników. Ważnym jest, by zwracali uwagę na to co uruchamiają i na co się zgadzają. Warto też po zainstalowaniu nowych aplikacji zajrzeć do listy subskrypcji, by upewnić się, że nie czekają tam na nas żadne niespodzianki, których wolelibyśmy uniknąć. Autorzy raportu wskazują też kilka potencjalnych rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć, albo przynajmniej zminimalizować, szanse takich oszustw. Lepsze oznaczenie aplikacji z aktywną subskrypcją. Sprawdzić mogłoby się też automatyczne anulowanie subskrypcji po jej okresie próbnym. Póki co – takich produktów wciąż przybywa, a lepszych rozwiązań brak. Dlatego zwracajcie uwagę na to co pobieracie i przyglądajcie się subskrypcjom, bo odzyskanie kilkuset złotych za automatyczne przedłużenie może być trudniejsze niż wam się wydaje.