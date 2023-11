AI doskonale wie, na co chcesz wydać pieniądze. Ta nowość pomoże Ci w zakupach!

Sztuczna inteligencja od Google zwizualizuje Wam to, co chcecie kupić — a potem pomoże Wam to znaleźć.

Chcecie wydać pieniądze, ale nie macie pewności na co? Google Wam pomoże

Google zaprezentowało nieco nowości w sprawie sztucznej inteligencji — i opracowane przez firmę z Mountain View rozwiązanie o nazwie Search Generative Experience (SGE) może sprawić, że zakupy online będą nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim dużo ciekawsze. Celem tej funkcji jest pomoc użytkownikom w znalezieniu niszowych lub wyjątkowych produktów bez konieczności wertowania sieci i przekopywania się przez setki stron, ofert czy aukcji. SGE wykorzystuje bowiem sztuczną inteligencję do generowania naszych pomysłów na zakupy, a następnie pomaga nam je znaleźć w sieci, dzięki czemu możemy je kupić.

Źródło: Google

Jak to dokładnie działa? Wpisujecie to, co chcecie w wyszukiwarkę Google — a jeśli nie chcecie przewijać kolejnych stron wyszukiwania w celu znalezienia produktu, o który Wam chodzi, to macie możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji, która na podstawie wyszukiwanego przez Was hasła wygeneruje realistyczny obraz produktu. Możecie dopisywać różne szczegóły, dotyczące na przykład wielkości, koloru czy materiału danego przedmiotu — a Google na podstawie wybranego przez Was obrazka znajdzie bardzo podobne produkty dostępne do kupienia w sieci. Działa to dokładnie tak, jak na przykładzie kurtki powyżej zaprezentowanym przez samo wielkie G.

To nie wszystko — jeśli nie macie pomysłu na prezent, to Google również Wam pomoże

Do tego dochodzi inna umiejętność SGE, czyli pomoc w wyborze prezentów. Jak możemy zobaczyć na innej grafice od Google, jeśli chcecie kupić prezent dla osoby uwielbiającej gotowanie w domu, a nie wiecie dokładnie, co to ma być, możecie wyszukać „prezent dla osób gotujących w domu”. Sprawi to, że wyświetli się kilka podkategorii związanych z tym tematem — w tym konkretnym przypadku będą to na przykład narzędzia kuchenne, dobrej jakości produkty spożywcze czy lekcje gotowania. Możemy kliknąć te podkategorie, aby przeglądać opcje prezentów, które możemy następnie kupić.

Źródło: Google

Google ogłosiło, że nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji w pierwszej kolejności będzie dostępna dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych — i na początku tylko na urządzeniach mobilnych — już w grudniu tego roku. Co o tym myślicie?

Źródło: Google

Stock Image from Depositphotos