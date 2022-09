Google organizuje odrębną konferencję, by opowiedzieć o nowościach w wyszukiwarce. Tegoroczne Search On '22 przyniosło kilka niespodzianek, ale na niektóre z nich przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Tak zwany multisearch pozwala użytkownikom jednocześnie korzystać z kilku rodzajów materiałów, jako atrybuty przy wyszukiwaniu. Można więc wpisać tekst, dodać grafikę czy zawęzić do danej lokalizacji - tak działa właśnie ogłoszony dziś multisearch near me, czyli multiwyszukiwanie w mojej okolicy. Łącząc ze sobą konkretną frazę, zdjęcie przedmiotu lub dania, możemy przeszukać najbliższą okolicę pod kątem tego, czego potrzebujemy. Mimo, że sam multisearch ma wspierać ponad 70 języków, to zapowiedziana dziś nowość wystartuje tylko w USA w języku angielskim tej jesieni.

Wyszukuj tekstem i obrazem jednocześnie

Robiącym chyba największe wrażenie rozwiązaniem jest jednak tłumaczenie tekstu wprost z aparatu, który znajduje się na grafikach, ubraniach lub innych kolorowych i skomplikowanych tłach. Tym razem jednak nie będzie on wyciągany z nich i dostępny w mało przyjemnej dla oka formie, lecz z powrotem dodawany do materiałów graficznych. Użytkownicy nie powinni więc dostrzec żadnej różnicy pomiędzy tym, co było dostępne w oryginalnej wersji językowej, a tym, co już zostało przetłumaczone. Wszystko to możliwe jest dzięki technologii Generative Adversarial Networks (GANs), która pozwala w ten sposób rozpoznawać tekst i go tłumaczyć. Tło jest wtedy odtwarzane za pomocą algorytmów, więc przetłumaczona wersja nie odbiega od pierwotnej. O tym, jak istotna może to by funkcja dla wszystkich najlepiej świadczy to, że każdego miesiąca ludzie używają Google do tłumaczenia tekstu w obrazach ponad miliard razy w ponad 100 językach.

Tłumaczenie tekstu w każdych warunkach

Dodatkowo, pojawi się nowy widok pozwalający w jeszcze bardziej przyjemny dla oka sposób przeglądać wyniki wyszukiwać, a także nowe skróty w aplikacji Google dla iOS-a. Zaraz pod polem do wpisywania frazy znajdą się przyciski prowadzące do zrzutów ekranów, funkcji tłumaczenia bezpośrednio z kamery, nucenia piosenek i wiele więcej. Nowości nie mogły ominąć Map, chociaż tutaj będziemy mówić o dodatkach, które przydadzą się podczas dalszych podróży czy dla mieszkańców innych krajów oraz miast. Co prawda wskazówki dotyczące najbliższej okolicy (neighborhood vibe), które mają nam pozwolić odkryć zupełnie nowe lokalizacje zawitają do aplikacji na Androida i iOS-a już w przyszłym miesiącu, ale odpowiedzialne za wyniki będą algorytmy bazujące na informacjach od użytkowników. Jak szybko rezultaty pojawią się w Polsce? Tego nie wiemy.

Nowy widok na znane miejsca

Będzie też coś, czego nie musimy zazdrościć innym, bo nie tylko w najpopularniejszych miejscach wokół globu pojawią się widoki z góry i modele budynków (widok z lotu ptaka). Dzięki temu ich okolice będziemy przeglądać wykorzystując modele 3D, a to pozwoli lepiej się rozeznać i przygotować do zwiedzania. W Polsce lista lokalizacji nie jest zbyt obszerna, ale dobrze, że otrzymujemy je na sam początek: Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Pałac Prezydencki czy w Pałacu Kultury i Nauki.

Wyszukiwarka Live View

Dla anglojęzycznych użytkowników w USA przygotowano także lepsze rozumienie pytań, gdy zaczniemy formułować je wpisując "najlepsze+miast+dla rodzin" - odpowiedzi będą bardziej konkretne i bazujące nad faktycznych rekomendacjach. Tam gdzie działa Live View, użytkownicy na pewno doceniają to rozwiązanie, ale czegoś w nim brakowało - wyszukiwarki. Już niedługo w wybranych miastach, jak Londyn, Nowy Jork, Paryż, San Francisco i Tokio, pojawi się możliwość wyszukiwania kawiarni, sklepów, restauracji, bannkomatów i innych punktów bezpośrednio w widoku AR. Widząc najbliższą okolicę poprzez obiektyw aparatu z nałożonymi informacjami z mapy uzyskamy wskazówki, gdzie dokładnie rozlokowane będą poszukiwane przez nas punkty.

Google przygotowało też coś dla deweloperów - ci korzystający z Map Google w swoich aplikacjach będą mogli użyć trybu eko przy wytyczaniu trasy dla kierowców czy dostawców. Pod uwagę zostanie wzięte zużycie energii lub paliwa.

Firma rozwija także sekcję zakupów i wyszukiwania produktów. Pojawią się sekcja z trendującymi produktami, rekomendowane sprzedaże w strumieniu informacji bezpośrednio w aplikacji Google na urządzenia mobilne, możliwość wyszukiwania pojedynczych elementów garderoby po analizie zdjęcia, dynamiczne filtry wyszukiwania, a także... widok 3D obuwia. Tutaj sprzedawcy będą mogli wgrać tylko kilka zdjęć, a obsługująca obracanie grafika powstanie automatycznie.