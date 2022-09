Łatwiejsze wyszukiwanie aplikacji na każdym urządzeniu

Aktualizacja sklepu Google Play wprowadza w sumie trzy spore zmiany, takie jak nowy filtr wyszukiwania dla konkretnego urządzenia, nowe sekcje dla aplikacji stworzonych na urządzenia, które nie są telefonami, oraz nowe opcje zdalnego instalowania aplikacji z poziomu smartfona.

Źródło: Depositphotos

Całość skupia się na tym, żeby użytkownicy mogli dużo łatwiej i szybciej wyszukiwać oraz pobierać aplikacje, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu im zależy - dotyczy to zarówno smartfonów, jak i tabletów, zegarków z Wear OS, telewizorów z Android TV czy samochodów z Android Auto.

Długo testowana funkcja wreszcie weszła w życie

Funkcja specjalnych sekcji wyszukiwania w Sklepie Play była testowana już jakiś czas temu, a w tym tygodniu oficjalnie stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników. Pod oknem wyszukiwania znajdziemy zakładkę “Inne urządzenia” - i to właśnie tam będziemy mieli do wyboru telefony, tablety, zegarki, telewizory oraz samochody.

To pozwoli na szybkie wyszukiwanie aplikacji na wybrane przez nas urządzenie - i niewykluczone, że do takiej aktualizacji zmotywowało Google poszerzanie swojej własnej oferty urządzeń, na co wpłynął Pixel Watch, nowa linia smartfonów Pixel oraz nadchodzący tablet od giganta z Mountain View.

Zdalne instalowanie nabierze jeszcze więcej sensu

Nowości świetnie zgrywają się również z opcją zdalnego instalowania, która również była testowana przez Google przez długi czas. Po tym, jak ta możliwość została oddana w ręce wszystkich użytkowników, to samo stało się z filtrami wyszukiwania - a to bardzo ułatwi zarządzanie aplikacjami na zegarku czy telewizorze. Całość stanie się zdecydowanie bardziej przejrzysta, więc jeśli siedzicie w ekosystemie Google, macie spore powody do radości.

Źródło: The Verge