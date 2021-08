Google potwierdza premierę i pokazuje Pixela 6 i 6 Pro

O obydwu modelach Google Pixel 6 wiemy od kilku miesięcy. Nie tylko coroczna tradycja zdradza ich wrześniowy debiut, ale przede wszystkim liczne przecieki, które nasiliły się jakiś czas temu. Wtedy to dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać i mniej więcej jakiej specyfikacji możemy się po nich spodziewać. Największa zmianą ma być bowiem decyzja Google o postawieniu na własny układ, czyli coś, co pozwoliło Apple znacznie odskoczyć konkurencji w ostatnich latach.

Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro z autorskim procesorem Google Tensor oficjalnie zapowiedziane

Google potwierdziło dziś premierę Pixela 6 i Pixela 6 Pro w późniejszej części tego roku. Obydwa będą oferowane w trzech wariantach kolorystycznych, a model Pro będzie można poznać po nieco większej przestrzeni ponad paskiem z obiektywami na tylnym panelu. Pixel 6 Pro będzie posiadać trzy obiektywy, w tym teleobiektyw z 4-krotnym zoomem optycznym. To właśnie jego zabraknie w Pixelu 6.

W środku znajdzie się natomiast autorski układ Google Tensor, który ma o wiele lepiej radzić sobie z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Ma to wpłynąć na lepsze rozpoznawanie mowy, obróbkę zdjęć oraz inne funkcje na Pixelu 6. Google przypomina także o stylu Material You w nowym Androidzie, który ma być skomponowany, by współgrać z Pixelami 6.

Data premiery i cena Pixel 6 nie są znane

Google nie zdradziło nic więcej na temat nowych smartfonów. Nie została także zapowiedziana żadna data premiery, co może wynikać z faktu opóźnień w produkcji i dostawach, które dotknęły całą branże w poprzednich miesiącach.

Informacje, na które czekamy w Polsce najbardziej, czyli te dotyczące dostępności i ewentualnych cen, również pozostają zagadką. Google omijało do tej pory Polskę szerokim łukiem, ale być może wkrótce to się zmieni i gigant rozpocznie oficjalną sprzedaż swoich urządzeń nad Wisłą.