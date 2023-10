Energetyka odnawialna i Chmura Google. Takiej współpracy w Polsce jeszcze nie było

Google Cloud i Grupa Polsat Plus nawiązały partnerstwo, w którym Google kupi zieloną energię od Grupy Polsat Plus, a jednocześnie wesprze Grupę w jej transformacji cyfrowej za pomocą rozwiązań chmurowych. To strategiczne porozumienie ma na celu zrównoważony rozwój.

Grupa Polsat Plus i Google nawiązały strategiczne partnerstwo, które ma na celu dostarczenie czystej i zielonej energii dla Google Cloud oraz wspieranie rozwoju biznesu Grupy Polsat Plus. Google zakupi energię odnawialną od Grupy Polsat Plus pochodzącą z farmy wiatrowej Przyrów, którą Grupa Polsat Plus i ZE PAK planują uruchomić w 4. kwartale 2024 roku. Docelowa moc elektrowni wiatrowej składającej się 14 turbin wiatrowych to 50,4 MW, co pozwoli na roczną produkcję około 105 GWh energii. Elektrownia wiatrowa w Przyrowie podniesie udział czystej i odnawialnej energii w miksie energetycznym Polski oraz przyczyni się do dekarbonizacji zarówno polskiej energetyki, jak i działalności Google Cloud. To pierwsza tego rodzaju umowa w Polsce.

Polecamy na Geekweek: Starship poleci w listopadzie? Plany SpaceX może potwierdzać NASA

Źródło: Unsplash

Cieszę się, że Grupę Polsat Plus i Google Cloud połączyło strategiczne partnerstwo, które będzie realizowane zarówno w obszarze nowoczesnych technologii, jak i transformacji energetycznej. To świetna wiadomość dla przyszłości i rozwoju naszej Grupy, której trzy główne filary działalności to media, telekomunikacja oraz produkcja czystej energii

- mówi Zygmunt Solorz, założyciel i większościowy akcjonariusz Grupy Polsat Plus.

Dodatkowo, Grupa Polsat Plus otrzyma wsparcie merytoryczne od Google Cloud w dziedzinie rozwoju biznesu i innowacji. To partnerstwo jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju Grupy, która obejmuje inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe i słoneczne. Planuje się osiągnięcie zainstalowanej mocy 1000 MW do 2025 roku, co ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 w Polsce o ponad 2 miliony ton rocznie.

Google Cloud oraz Grupa Polsat Plus ogłosiły strategiczne partnerstwo

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nawiązaliśmy współpracę z Grupą Polsat Plus, która pozwoli wspierać jej cele transformacji cyfrowej, a także, mówiąc szerzej, przejście Polski na lokalnie produkowaną, bezemisyjną energię elektryczną. Energia odnawialna w połączeniu z naszą platformą obliczeniową monitorującą emisję dwutlenku węgla pomaga nam prowadzić znacznie czystsze regiony chmurowe i własne biura.

- powiedział Tara Brady, prezes Google Cloud w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Grupa Polsat Plus będzie również migrować część swojej infrastruktury IT do usług chmurowych Google, co przyniesie korzyści takie jak większa elastyczność, krótszy czas dostarczania nowych aplikacji i mniejsze zużycie energii. Pracownicy Grupy Polsat Plus otrzymają również wsparcie szkoleniowe od Google w obszarze najnowszych rozwiązań chmurowych, w tym uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI), co ma przyczynić się do rozwoju nowych rozwiązań dla klientów Grupy.

Jestem dumny, że wypracowaliśmy wspólnie z Google Cloud unikatowe w skali Polski i regionu porozumienie. Będziemy dostarczać Google Cloud czystą, zieloną energię produkowaną na jednej z naszych farm wiatrowych, a dzięki rozwiązaniom chmurowym, które co trzeba podkreślić, również oszczędzają energię, będziemy jeszcze szybciej rozwijać się w sferze technologicznej. Inwestycje w rozwój czystych, odnawialnych źródeł energii to praktyczna realizacja naszej strategii ESG.

- mówi Piotr Żak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus, dodając: