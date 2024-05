Zdjęcia Google to najpopularniejsza platforma do przechowywania multimediów na świecie. Trudno się dziwić — w końcu to właśnie ta usługa pozwala w łatwy i bezproblemowy sposób synchronizować wszystkie nasze treści z rozmaitych urządzeń i to niezależnie od systemu, z jakiego korzystamy.

Platforma oferuje opcję wspominkowych kolaży, które mają pozwolić nam powrócić do przeszłości. Ale z biegiem czasu niekoniecznie wszystkie one muszą nam kojarzyć się dobrze, a kasowanie multimediów niekoniecznie jest tym, czego chcemy. Google doskonale o tym wie, dlatego teraz pojawia się opcja... usuwania wybranych osób ze wspomnień.

Usuń osoby ze wspomnień w Zdjęciach Google. Teraz zrobisz to jednym kliknięciem

Google powoli wprowadza zmianę, która pozwoli jednym kliknięciem ukryć poszczególne osoby ze Wspomnień. Do tej pory mogliśmy to robić z konkretnymi datami / terminami. Teraz w Ustawieniach Wspomnień można także wybrać opcję ukrywania osób oraz zwierząt. Drugą opcja jest wybór twarzy z zestawu i wskazanie tam opcji "ukryj twarz we Wspomnieniach".

Na tę chwilę opcja ta jest dostępna u części użytkowników w najnowszej wersji Zdjęć Google. Tradycyjnie reszta... musi uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Nie wiadomo jeszcze jak efektywna w praktyce będzie nowa funkcja w aplikacji. Google nie mówi jak będzie reagowało np. na zdjęcia grupowe— czy obecność tam kogoś, kogo zdecydowaliśmy się ukryć ze wspomnień wykluczy też takie fotografie?