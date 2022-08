Najbardziej znienawidzone aplikacje na świecie. Nie, w Polsce nie jest nią TikTok

Aplikacje mobilne. Co my byśmy bez nich zrobili? Ułatwiają życie milionom ludzi na całym świecie, stanowiąc trzon przydatności smartfona. Z badań przeprowadzonych przez DotNeK wynika, że apki w ujęciu globalnym są pobierane średnio 250 milionów razy dziennie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie są przydatne i każda z nich wywołuje pozytywne emocje. Wręcz przeciwnie. Satysfakcja z korzystania spada a poziom frustracji i poirytowania wzrasta. Gry, aplikacje randkowe, giełdy kryptowalutowe, czy w końcu niesławne media społecznościowe. Czasem więcej w nich jadu i rozgoryczenia niż faktycznych korzyści. Analitycy z Electronic Hub sprawdzili, które z budzą wśród użytkowników największą nienawiść.

Wszyscy nienawidzą, każdy używa

Jako mobilne społeczeństwo jesteśmy pełni paradoksów. Z jednej strony denerwujemy się na nieintuicyjny interfejs, błędy, natarczywe reklamy, czy głupotę współużytkowników, ale z drugiej strony ciężko nam z aplikacji zrezygnować. To właśnie ta sprzeczność zaintrygowała ekipę Electronic Hub, która przeanalizowała ponad 3 miliony tweetów z tagami geograficznymi, powiązanymi z 87 najpopularniejszymi aplikacjami. Wykorzystując narzędzie HuggingFace Sentiment Analysis – do określania negatywnego bądź pozytywnego nastroju tweeta – obliczono procent nastawienia użytkowników z danego kraju.

Źródło: Depositphotos

Choć Twitter może nie wydawać się w tym wypadku idealnym narzędziem pomiarowym, to i tak udało się zebrać interesujące i całkiem zaskakujące wnioski. Mówiąc szczerze, jako najbardziej znienawidzoną aplikację w Polsce obstawiłbym w ciemno TikToka. Tymczasem okazuje się, że nie byłbym nawet blisko.

Świat nienawidzi Tindera i... Roblox

Na poniższej mapie zaznaczono najbardziej znienawidzone aplikacje na świecie z podziałem na poszczególne kraje.

Źródło: Electronics Hub

Z badania wynika, że Polacy najbardziej nie znoszą… Reddita. Zaskoczenie? Trochę tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że forum nie jest choćby w małym stopniu tak popularne jak w Stanach. Zdarza mi się relatywnie często zaglądać na Reddita i skupiona wokół niego polska społeczność wydaje się dość zgodna i pozytywna. Co ciekawe ta sama aplikacja znalazła się na pierwszym miejscu w 16 innych krajach, zatem ewidentnie coś musi być na rzeczy.

Niechlubnym zwycięzcą tego konkursu jest jednak gra mobilna, będąca kopią najpopularniejszych rozwiązań z konkurencyjnych produkcji. Roblox jest najbardziej znienawidzoną aplikacją w 21 krajach i domyślam się, że opinie te pochodzą od rodziców zdenerwowanych wewnętrznymi mikropłatnościami, które skutecznie uszczuplają ich portfele na życzenie pociech.

Tuż za nim znajduje się Tinder. Brak par? Nieudana miłość? Odrzucenie? Kto wie. Faktem jest to, że najpopularniejsza aplikacja randkowa jest też drugą najbardziej znienawidzoną apką mobilną. Interesujące jest to, że przypadek ten dotyczy głównie dobrze rozwiniętych krajów angielskojęzycznych, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia czy Nowa Zelandia. Tu w ramach ciekawostki warto zaznaczyć, że państwa te niechęć do Tindera łączy z… krajami Bliskiego Wschodu. Z badania wynika, że w Iraku aż 71,4% wszystkich tweetów na temat Tindera jest nacechowanych negatywnie. Tinder to także najbardziej znienawidzona aplikacja w Libanie i Katarze.

Ameryka Południowa zaś – jako jedyny zakątek świata – zdaje się pałać największą nienawiścią do platform elektronicznego handlu. W przypadku Peru, Chile i Urugwaju najwięcej negatywnych tweetów dotyczyło Amazona, natomiast Brazylia wskazała na eBay.

Dziwi mnie także wysokie miejsce Snapchata, który zmierza raczej w stronę cyfrowego śmietnika niż świecznika. Mimo to jest najbardziej znienawidzoną aplikacją w aż 9 krajach.

Źródło: Depositphotos

A jak wygląda to u Was? Macie apki, które wciągają Was za bardzo, irytuje ich społeczność lub po prostu z jakiegoś powodu ich nienawidzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Stock image from Depositphotos

Źródło