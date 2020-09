Sytuacja jest o tyle zabawna, że z tych dwóch firm to król wyszukiwarek był stawiany jako ten lepszy, a raczej mniej zły. Wynika to z tego, że w przypadku Google programiści i firmy nie są skazane na nich. Mogą dystrybuować aplikacje we własnym zakresie bez całej tej machiny jaką jest Google Play. Oczywiście jest to dużo trudniejsze i wymaga rozwiązania wielu dodatkowych problemów, ale w zamian nie muszą odprowadzać żadnej kasy do kasy giganta z Mountain View.

Nadchodzą zmiany w regulaminie

Co do zasady Google dostaje swoją działkę tylko w przypadku w którym użytkownik dokona płatności wewnątrz aplikacji za pośrednictwem ich systemu płatności. Jest on bardzo wygodny i ma swoje zalety, ale z perspektywy firmy produkującej oprogramowanie lepiej jak wybierze coś innego bo wtedy nie musi oddawać 30%. Ewidentny konflikt interesów.

Wiele dużych firm takich jak: Spotify, Netflix, Epic Games niejako omijają problem. Zachęcają one do dokonywanie płatności za pośrednictwem kart płatniczych z czego Google nic nie ma. Dlatego nadchodzą zmiany.

Jak donosi Bloomberg nowy regulamin będzie wymagał od twórców, aby Ci korzystali z systemu płatności Google w celu obsługi transakcji wewnątrz aplikacji (z wyłączeniem fizycznych dóbr). Tym samym firma znacząco zwiększy swoje przychody z tego tytułu, a jest się o co bić. Według wyliczeń Coalition for App Fairness, Apple zarabia blisko 15 miliardów dolarów rocznie z tytułu prowizji.