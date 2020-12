Co też znowu szykuje Google? Tajemniczy Pixel XE na pierwszych zdjęciach

Do sieci wyciekły bowiem zdjęcia oraz screen z panelu ustawień, mające potwierdzać nazwę nowego modelu telefonu od Google. Niestety, oprócz tego nie mamy zbyt wiele informacji o samym urządzeniu. Wiemy, że będzie obsługiwał Androida 11, NFC, ośmiordzeniowy procesor, kamerkę do selfie umieszczoną centralnie oraz będzie dualSIM’em. Innymi słowy – nijak nie przybliża nas to do oceny, czym ten telefon rzeczywiście jest, ponieważ wspomniana powyżej charakterystyka (z wyłączeniem oczywiście Androida 11) pasuje do większości telefonów w 2020 r. Częstotliwość taktowania procesora może oraz to, jak wygląda ekran (bardziej IPS niż OLED) może sugerować, że jest to jednak bardziej średniak, niż flagowiec, ale na tym etapie nic więcej powiedzieć nie można. Miejmy nadzieję, że Google niedługo pokaże więcej informacji, a kto wie – może i sam telefon.

No i miejmy nadzieję, że będzie miał on mniej problemów niż poprzednik.

