Ten smartfon powalczy z tańszym iPhone'em. Zupełnie nowy wygląd!

Nadchodzący smartfon od Google zaczyna wzbudzać spore zainteresowanie, a wszystko dzięki nowemu wyglądowi. Choć Google dopiero co wprowadziło na rynek serię Pixel 9, w tym modele Pixel 9, Pixel 9 Pro (po raz pierwszy!), Pixel 9 Pro XL oraz Pixel 9 Pro Fold (niedostępny w Polsce), to w Sieci już teraz pojawiły się przecieki dotyczące Pixel 9a.

Google Pixel 9a - nowy wygląd

Nowe zdjęcia, które wyciekły do sieci, sugerują, że Pixel 9a może przejść pełną metamorfozę. Zdjęcia, które pojawiły się w prywatnej grupie na Facebooku, a następnie zostały udostępnione na X (dawniej Twitter), pokazują, że Pixel 9a może mieć płaskie krawędzie i jednolite ramki. Co więcej, obudowa aparatu jest niemal równo z powierzchnią telefonu, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do poprzednich modeli z serii "a".

Warto zauważyć, że Google nie potwierdziło jeszcze istnienia Pixel 9a, ale najnowsze przecieki sugerują, że premiera może nastąpić pod koniec tego roku. W ostatnich miesiącach spekulowano, że seria Pixel 9 może być pełnym zestawem modeli na ten rok, a Pixel 8a miałby być ostatnim modelem z serii "a". Jednak nowe informacje wskazują, że Google planuje kontynuować ją, wprowadzając nowy design. Pixel 9a ma przyjąć bardziej kanciasty wygląd, z płaskimi bokami i matowym wykończeniem. To może być pierwszy raz, kiedy Google zdecyduje się na tak radykalną zmianę w wyglądzie swojego budżetowego smartfona.

Kiedy premiera Google Pixel 9a?

Zdjęcia prototypu Pixel 9a pokazują, że Google może przede wszystkim zrezygnować z charakterystycznego paska aparatu, który był obecny w poprzednich modelach. Zamiast tego, aparaty są umieszczone równo z obudową, co może pomóc w obniżeniu kosztów produkcji. Nowy design ma również na celu odróżnienie serii "a" od droższych modeli z serii Pixel 9.

Google może wprowadzić ten model na rynek wcześniej niż zwykle, być może już w marcu lub kwietniu przyszłego roku. Pixel 9a ma być dostępny w kilku kolorach.

Zdjęcia, źródło: @VNchocoTaco