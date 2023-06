Bank Millennium był bodaj ostatnim dużym bankiem w Polsce, który nie pozwalał swoim klientom indywidualnym na korzystanie z płatności zbliżeniowych Google Pay. Wygląda na to, że wreszcie się to zmieniło, choć żadnego oficjalnego komunikatu ze strony banku jeszcze nie mamy.

Wreszcie można dodać kartę Millennium do Google Pay

Obsługę płatności zbliżeniowych w Google Pay większość polskich banków wprowadziła bardzo szybko. Nic w tym dziwnego, bo to bardzo prosta i popularna metoda płatności, która jest wykorzystywana przez wielu użytkowników smartfonów z Androidem. Mocno ociągały się z tym jednak dwa banki, PKO BP złamało się kilka miesięcy temu, a Millennium prawdopodobnie wczoraj. To wtedy pojawiły się pierwsze doniesienia użytkowników banku, że mogą wreszcie dodać swoją kartę do usługi płatności zbliżeniowych. Sprawdziłem to dzisiaj rano i faktycznie, moja karta została poprawnie dodana. Wcześniej mogłem korzystać z niej tylko do płatności internetowych za pośrednictwem Google Pay.

Teraz można aktywować płatności zbliżeniowe, wystarczy tylko uzupełnić dane (nr telefonu), zaakceptować umowę i wpisać kod potwierdzający, który bank wysyła SMSem. Cały proces zajmuje może z minutę i na liście kart do płatności zbliżeniowych pojawi się karta Millennium. To spore ułatwienie, bo technologia HCE, którą do tej pory promował ten bank ogranicza możliwość korzystania z Google Pay (trzeba wybrać domyślną metodę płatności NFC, albo HCE albo Google Pay). W usłudze Google łatwiej można przełączać się między poszczególnymi kartami, więc korzystanie z niej jest znacznie wygodniejsze.

Bank Millennium zapowiadał od dłuższego czasu, że wreszcie wprowadzi obsługę płatności zbliżeniowych w Google Pay dla klientów indywidualnych, ale do dzisiaj nie pochwalił się tym publicznie. Trochę to nawet zabawne, że to klienci sami informują o tym fakcie pocztą pantoflową, bo podejrzewam, że tej usługi chętnie skorzysta wiele osób. Z komentarzy w sieci wynika, że kartę można też dodać na zegarkach obsługujących Google Pay, więc oprócz płacenia smartfonem, możliwe jest też płacenie zegarkiem. Jeśli zatem korzystacie z usług Millennium i macie smartfona z Androidem, to polecam z nowych możliwości skorzystać.