Jak najszybciej usuń te aplikacje! Sprawdź, czy masz je na telefonie z Androidem

Otwartość Androida ma to do siebie, że niestety ale zdarzają się w dalszym ciągu programy, w których cyberprzestępcy ukrywają złośliwy kod. Tym razem odkryto 35 aplikacji, które zostały pobrane ponad 2 miliony razy i niestety, ale wystawiają użytkowników na bardzo poważne niebezpieczeństwo. Badacze z BitDefendera zastosowali metodę analizy behawioralnej w czasie rzeczywistym, aby odkryć potencjalnie złośliwe aplikacje.

Zazwyczaj jest tak, że po instalacji takiego programu, zmienia on swoją nazwę i ikonę od razu po instalacji - przez co trudniej jest go odinstalować i znaleźć. Użytkownik ma zwyczajnie uznać, że po zainstalowaniu programu nic się nie stało. W Google Play natomiast tak tworzy się profile aplikacji, by ofiary myślały iż otrzymują wraz z nimi specjalne funkcje - poszukiwane przez wiele osób. Krótko po feralnej instalacji programu, zaczyna on wyświetlać natrętne reklamy nadużywając mechanizmu WebView. Tym samym - generowane są sztuczne wyświetlenia i tym samym, przychody z reklam.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że programy te korzystają z własnego frameworku do wyświetlania reklam na urządzeniu. Tym samym - możliwe jest potencjalnie umieszczenie innych złośliwych programów na urządzeniu ofiary. To niesamowicie niebezpieczne i niepożądane zachowanie ze strony tych aplikacji. Po instalacji aplikacje zazwyczaj przyjmują ikonę trybika i zmieniają nazwę na np. "Ustawienia" - aby użytkownik nie był w stanie ich namierzyć i usunąć z telefonu lub tabletu. Co ciekawe, po kliknięciu tej ikony - uruchamiana jest instancja złośliwego programu z rozmiarem ustawionym na "0" - natomiast po chwili uruchamiane są docelowe ustawienia urządzenia.

Twórcy takich programów intencjonalnie ukrywają złośliwy kod oraz gmatwają go do tego stopnia, że inżynieria wsteczna jest bardzo trudna. Używają również innych metod ukrywania się przed użytkownikiem - na przykład wykluczanie ich z proponowanych "ostatnich aplikacji" - po to, aby nie zostały one znalezione wśród wcześniej uruchamianych.

Złośliwe aplikacje na Androida - co znalazł BitDefender?

Wśród złośliwych aplikacji znajdują się przeróżne propozycje - od tych usprawniających zdjęcia, aż do niestandardowych klawiatur. Czasami są one promowane w Google Play w ramach reklam. Sprawdźcie, czy nie macie zainstalowanych takich pakietów jak:

gb.packlivewalls.fournatewren

gb.blindthirty.funkeyfour

gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder

gb.helectronsoftforty.comlivefour

gb.actualfifty.sevenelegantvideo

de.eightylamocenko.editioneights

gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix

gb.labcamerathirty.mathcamera

gb.mega.sixtyeffectcameravideo

gb.theme.twentythreetheme

am.asm.maste

com.voice.sleep.sounds

smart.ggps.lockakt

Te same, złośliwe wersje programów są dostępne również w takich repozytoriach jak APKSOS, APKAIO, APKCombo, APKPure i APKsfull. Tam o infekcję jednak jest znacznie łatwiej ze względu na mniej restrykcyjne procedury sprawdzania aplikacji pod kątem nieprawidłowości. Trzeba przyznać, że Google w dalszym ciągu ma problem z niebezpiecznymi aplikacjami w swoim sklepie dla systemu Android i trudno wskazać jednoznaczny powód, dla którego tak się dzieje. Najprawdopodobniej, rozmiar repozytorium robi swoje i Google nie jest w stanie tego skutecznie kontrolować.

Na temat złośliwych programów w sklepie Google Play co jakiś czas pisze się w kontekście kolejnych znalezionych aplikacji. To niestety przekleństwo otwartości Androida, który zwyczajnie płaci istotną cenę za ów fakt. Trudno jednak zamknąć ten system na tyle, aby absolutnie wyrugować tego typu programu "z niespodzianką". Tyle dobrego, że tutaj wchodziły w grę złośliwe reklamy - choć jak wskazaliśmy, istniał pewien potencjał pobierania na telefony ofiar złośliwych instrukcji.