Wiele osób narzeka, że dziś oprogramowanie nie rozwija się już tak szybko, jak kiedyś. Cóż, w dużej mierze jest to prawda - najważniejsze programy czy systemy operacyjne dziś to twory o ugruntowanej renomie, a stabilność ich działania wiedzie prym przed dodawaniem nowych, niesprawdzonych funkcji. Dawno już więc minęły czasy Windowsa wywalającego Blue Screen podczas prezentacji, czy dziwnych problemów z kompatybilnością po premierze. Jednocześnie jednak, dzisiejsze aplikacje to twory złożone z wielu pomniejszych segmentów, które mogą na siebie wpływać w niekontrolowany sposób i prowadzić do dziwnych zachowań.

Tak jest z Safari. Wystarczy wpisać trzy litery, by zawiesić przeglądarkę

Jak donoszą użytkownicy Twittera, w jednej z najnowszych wersji Safari wystarczy w pasek adresu wpisać trzy litery, by cała aplikacja się wysypała. Te litery to "tar,” “bes,” “wal,” “wel,” “old,” “sta,” i “pla".

Póki co nie wiadomo, co dokładnie powoduje ten błąd, ale użytkownicy są przekonani, że za problemem stoi Google, ponieważ bug nie występuje, kiedy inna wyszukiwarka jest ustawiona jako domyślna. Ba, część użytkowników odkryła także, że wspomniane trzy litery mogą mieć związek z najpopularniejszymi w Ameryce sieciami sprzedaży, jak BestBuy, Walmart czy Target. Problem występuje głównie w Ameryce, ale także w... Azji, choć tam oczywiście problemem są inne trzyliterowe frazy.

Jeżeli doświadczyliście jednak podobnych problemów ze swoim iPhonem, rozwiązaniem jest zmiana domyślnego silnika wyszukiwania, przynajmniej do czasu, aż błąd nie zostanie naprawiony po stronie Apple bądź Google.