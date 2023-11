Google zmienia się na Androidzie

Aplikacja Google to dla wielu jedna z tych, po które sięgają najczęściej na swoich smartfonach. Mimo iż nie brakuje usprawnień i ogólnej integracji systemowej, wielu użytkowników smartfonów Google właśnie tam rozpoczyna swoje wyszukiwania.

Kilka miesięcy temu Google nieco zmieniło aplikację wizualnie. Pasek wyszukiwania stał się znacznie większy. Właściwie w oczach wielu: aż za wielki. Teraz Google wprowadza kolejne zmiany wizualne w tej prostej aplikacji. Co się zmieni?

Nowy widok okna głównego w aplikacji Google. Co się zmieni?

Najnowsze zmiany w aplikacji Google przynoszą kolejne drobne zmiany interfejsu. Wielki pasek pozostaje wielki, ale jakby komuś było mało — to obok niego pojawia się także ikonka lupy, która na jakiś czas zniknęła z aplikacji.

Źródło: https://9to5google.com/2023/11/24/google-app-search-compact/

Jeżeli zaś korzystacie z trybu ciemnego, to prawdopodobnie nie przejdziecie obojętnie obok zmian w samych ikonkach. Mikrofon oraz skrót do Google Lens nie są już kolorowe, jak miało to miejsce do tej pory. Zastępują je szare, podobnie jak lupa, ikonki.

Pod paskiem wyszukiwania zaś czekać na nas będzie kilka skrótów, które gigant wprowadził do aplikacji kilka miesięcy temu. Wśród nich m.in. tłumaczenie tekstu czy wyszukiwanie obrazków.

Nowości w aplikacji powoli trafiają już do pierwszych użytkowników. Jeżeli jeszcze nie widzicie wspomnianych zmian, to musicie się uzbroić o chwilę cierpliwości — prawdopodobnie pojawią się przy okazji najbliższej aktualizacji.