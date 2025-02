Google goni konkurencję. Przydatna funkcja dostępna za darmo

Jeśli na co dzień używacie Gemini, czyli domyślnego dla smartfonów z Androidem asystenta od Google, to zapewne wiecie, że odstaje on pod względem pewnych funkcjonalności, od swojego głównego konkurenta, jakim jest ChatGPT. Google na szczęście powoli zaczyna gonić konkurencję, a wyrazem tego jest możliwość analizowania plików, wprowadzona wczoraj dla darmowych użytkowników.

Reklama

Analiza plików przez Gemini dostępna dla wszystkich, ale pod jednym warunkiem

Dostęp do zapisanych na smartfonie plików Gemini zyskało już w ubiegłym roku, ale ta opcja była dostępna tylko dla użytkowników, korzystających z płatnych planów. Wczoraj Google udostępniło ją pozostałym userom, dzięki czemu asystent AI może pomagać Wam teraz w analizowaniu i przetwarzaniu plików w następujących formatach:

Pliki tekstowe: TXT

TXT Pliki kodu: C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML

C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML Dokumenty: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX Pliki z danymi tabelarycznymi: CSV, TSV

CSV, TSV Pliki arkuszy kalkulacyjnych: XLS, XLSX

Od teraz możecie więc przykładowo udostępnić Gemini plik tekstowy z prośbą o jego podsumowanie lub załączyć arkusz kalkulacyjny, w celu dokonania analizy lub stworzenia wykresu na jego podstawie. Jak to zrobić? Wystarczy w oknie czatu wybrać „plus” i kliknąć w zakładkę Pliki. Możliwe jest też przesłanie ich bezpośrednio z dysku Google.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, bo ta funkcjonalność dostępna jest tylko dla modelu 2.0 Flash. Google informuje, że nowość jest dopiero wdrażana i może nie wyświetlać się na kontach wszystkich użytkowników – ja jednak sprawdziłem to na swoim urządzeniu i mogę już skorzystać z przesyłania plików, więc musicie zweryfikować to na swoich smartfonach.