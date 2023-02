Dokumenty Google po wizycie u kosmetyczki. Nowa aktualizacja zmienia wygląd

Google stale rozwija Dokumenty. Docs będą wyglądać jeszcze lepiej

Gigant z Mountain View nie przestaje rozwijać Google Docs, czego dowodem jest seria nowych aktualizacji, które mają na celu ulepszyć wygląd całości oraz dodać kilka przydatnych dla użytkowników funkcji.

Źródło: Google Workspace

Jedną z tych funkcji jest wspólne pracowanie nad zaproszeniem do jakiegoś wydarzenia. Korzystając z elementów konstrukcyjnych podobnych do wcześniej ogłoszonej funkcji szablonu wiadomości e-mail, użytkownicy mogą teraz współpracować z innymi osobami lub całym zespołem nad zaproszeniem na wydarzenie przed jego wysłaniem, upewniając się, że zaproszone do kalendarza dostaną wszystkie właściwe osoby, a w treści znajdą się wszystkie właściwe szczegóły.

Do tego zostanie dodane zaktualizowane narzędzie do zmiennych, które pozwala użytkownikom identyfikować określone wartości w dokumentach, takich jak umowy lub faktury — na przykład, jak podaje źródło, imię i nazwisko klienta lub numer umowy — a następnie aktualizować każdą pojedynczą wzmiankę o tej wartości w dokumencie.

Źródło: Google Workspace

Jeszcze więcej emoji i design z Gmaila

Do tego wszystkie osoby mające dostęp do danego dokumentu będą mogły używać emoji do głosowania lub wybierania między niektórymi opcjami w dokumencie Google. Jeśli na liście dostępnych jest kilka opcji, użytkownicy mogą teraz wchodzić w interakcje z emotikonami, żeby podjąć decyzję.

Do tego cały design Dokumentów się zmieni, przypominając niedawne odświeżenie Gmaila. Google Docs ma być jeszcze bardziej przejrzyste i… „czyste”, co sprawi, że korzystanie z Dokumentów będzie jeszcze prostsze. Nowy wygląd będzie wyróżniał się przede wszystkim jaśniejszą kolorystyką pasków narzędzi i komentarzy oraz bardziej zaokrąglonymi oknami.

Źródło: Google Workspace

Źródło: TechRadar

