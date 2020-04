Pomaga w walce z COVID-19, ratuje zwierzęta i „trenuje” reprezentację Anglii w piłkę nożną. O czym mowa?

Główna prezentacja była ewidentnie skierowana do osób z zewnątrz. Pomimo kilku nawiązań do bardzo specyficznych usług lub produktów, keynote zawierał informacje, o których mało kto wie, a zdecydowanie warto je poznać. Google Cloud to przecież produkt, z którego korzystamy jako konsumenci najczęściej pośrednio, bo wybieramy usługodawców czy przewoźników opierających swoją infrastrukturę o chmurę Google. To może budzić pewne wątpliwości i obawy, dlatego jednocześnie do konsumentów oraz firm wysłano prosty komunikat – Wasze dane są bezpieczne.

Prywatność w Google Cloud

Ma to objawiać się przez deklaracje prostych zachowań firmy, która pozostawia władzę nad danymi klientom, nie sprzedaje ich podmiotom trzecim, nie używa ich dla reklam, a całość jest szyfrowana. Ostatni punkt z tamtego slajdu był bardzo wymowny – Google deklaruje, że nigdy nie daje dostępu kuchennymi drzwiami organizacjom rządowym do naszych danych. Jedną z nowości jest możliwość przetrzymywania klucza do szyfrowania poza serwerami Google, co oznacza, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, paczka danych będzie nie do odczytania dla niepowołanych osób.







Kto zaufał Google? Lista klientów i partnerów zawiera takie marki jak Lufthansa, Spotify, Revolut czy HSBC. Google Cloud to jednak nie tylko rozwiązania dedykowane korporacjom z przeróżnych branż, ale także przestrzeń oraz moc obliczeniowa, która pomoże w innych zadaniach. Przekonuje się o tym między innymi selekcjoner Gareth Southgate, który prowadzi reprezentację Anglii. Podczas wystąpienia na scenie, a także niedługiego spotkania z dziennikarzami zaznaczał, jak pomocne jest to narzędzie, o ile właściwie się z niego korzysta.

Google Cloud napędza angielską reprezentację w piłkę nożną