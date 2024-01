Jakim dziełem sztuki jesteś? Ciekawa funkcja Google działa jeszcze lepiej!

Art Selfie powraca, tym razem w nowej formie!

Google ogłosiło dziś, że pojawiła się nowa wersja Art Selfie — funkcji Google Arts & Culture, która pojawiła się w 2018 roku i pozwoliła „odkryć swoje artystyczne alter ego”. Teraz, dzięki potędze generatywnej sztucznej inteligencji, Art Selfie 2 przenosi nas do centrum kultury, historii i sztuki na całym świecie, dając niepowtarzalną szansę stanąć twarzą w twarz z dziełami sztuki — a przynajmniej tak deklaruje gigant z Mountain View.

Zgodnie z informacją na blogu Google, Art Selfie 2 to podróż artystyczna stworzona w ramach programu Artists in Residence. Wystarczy wybrać sobie styl, zrobić selfie z przyjaciółmi, a następnie po prostu podziwiać, jak sztuczna inteligencja stwarza wokół naszych twarzy obrazy, łącząc nas z wybranym środowiskiem. Art Selfie 2 pozwala na przenieść się na szczyt Mount Everest, zamienić się w muze Moneta w ogrodzie czy ubrać się jak średniowieczny rycerz gotowy do walki.

Art Selfie 2 daje nam mnóstwo możliwości. Sami wybieramy, kim i gdzie chcemy być

Art Selfie 2 oferuje 25 różnorodnych stylów, a Google obiecuje, że wiele innych pojawi się w przyszłości. Ponadto po zakończeniu procesu przemiany selfie można odkrywać historie i ciekawostki związane z wybranym stylem — wystarczy kliknąć „czytaj więcej” w wynikach, aby zagłębić się w nurty artystyczne czy historyczne epoki.

Art Selfie 2 jest już dostępne w aplikacji Google Arts & Culture na urządzeniach z Androidem oraz iOS. Google do tego zaznacza, że wraz z premierą Art Selfie 2 powstał również Art Remix, który od razu jest dostępny na całym świecie — i funkcja ta stawia nas „przed wyzwaniem w tworzeniu podpowiedzi dla sztucznej inteligencji”. Co o tym sądzicie?

Źródło, grafika wyróżniająca: Blog Google