Chrome OS Flex już dostępny. Ma ożywić starsze PC i Maki

Szukając kolejnej niszy?

Chrome OS jest już na rynku od dłuższego czasu, ale dotychczas nie odniósł oszałamiających sukcesów. Owszem, zdobył solidne udziały na rynku edukacyjnym w Stanach Zjednoczonych, ale poza tym jest bardziej ciekawostką z marginesu systemowego poletka.

Wygląda na to, że Google wciąż nie zamierza iść na otwartą wojnę z MS i Apple. Szuka za to kolejnych nisz licząc być może, że ich zajęcie zaprocentuje w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że przy prowadzonej ostatnio polityce Apple i Microsoftu, które pozbawiły wsparcia dużą ilość, w cale nie tak starych, komputerów, ta nisza może być dziś całkiem spora.

Lekkość bytu

Flex jest więc lekkim systemem, przeznaczonym głównie dla szkół i przedsiębiorstw, które dysponują sporą ilością wypadających ze wsparcia komputerów. Google wysyła takim instytucjom wyraźny sygnał, nie wyrzucajcie tego co macie, z nami dalej możecie używać takie urządzenia bezpiecznie i wydajnie. Nie będziecie też przy okazji powiększać liczby elektro-śmieci.

Google nie tylko udostępniło nowy system, ale także cały czas testuje i certyfikuje dla niego kolejne starsze komputery. Certyfikacja nie jest jednak warunkiem instalacji, gwarantuje po prostu, że na takim sprzęcie nie będzie żadnych problemów z jego używaniem. Wynika z tego, że w ramach tego procesu Google optymizuje komponenty systemowe pod tak sprawdzone sprzęty.

Ciekawostką jest to, skąd w ogóle pomysł na Flexa się wziął. Wszystko zaczęło się od firmy Neverware, która napisała aplikację CloudReady, umożliwiającą instalację klasycznego Chrome OS na starszych komputerach. Google zdecydowało się ją wykupić, i na jej bazie stworzono mającą dziś premierę „odnogę”.

Czy Flex osiągnie sukces? Myślę że nie, a na pewno nie spektakularny. Być może znajdą się instytucje, szczególnie w edukacji, które na to pójdą, być może będzie grupa osób która zainstaluje go z ciekawości. Jednak do prawdziwego sukcesu Google potrzebuje czegoś więcej. Pytanie, czy koncern chce o taką pulę w ogóle walczyć? Wydaje się, że stawianie na promocję własnego chmurowego pakietu biurowego i usług powinno ich do tego zmotywować, z drugiej strony, specjalnego ciśnienia z ich strony nie widać.

System znajdziecie tutaj.