Garść nowości w Chrome 92 na niemal każdą platformę

Łatwe zarządzanie uprawnieniami witryn w Chrome

Pierwszą z dodanych nowości jest błyskawiczny dostęp do uprawnień każdej strony. W dobie witryn internetowych o tak szerokich możliwościach (z powiadomieniami, trybem offline, zadaniach opartych o lokalizację) kontrolowanie tego, do jakich danych oraz informacji ma dostęp każda z nich jest bardzo istotne. Dlatego w najnowszej wersji Chrome postanowiono to znacząco ułatwić. Wystarczy jedno tapnięcie, by poznać aktualny stan przyznanych uprawnień odwiedzanej stronie. Dotknijcie najpierw kłódki znajdującej się na samym początku paska adresu, a następnie na Uprawnienia. Wczytany widok pokaże Wam wszystkie szczegółowe informacje odnośnie prywatności.

Chrome Actions oraz niższe zużycie energii oraz szybszy Chrome

Wprowadzone jakiś czas temu Chrome Actions nie stały się chyba tak popularne, jak sądziłem, że będą, ale na całe szczęście Google nie zamierza z nich rezygnować, lecz je rozwija. Pozwalają one wykonać najpopularniejsze czynności, jak czyszczenie historii czy edycja haseł zapisanych w przeglądarce, prosto z paska adresu. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w pasek adresu, np. „wyczyść historię” lub „edytuj hasła”, by chwilę po wciśnięciu Enteru znaleźć się w odpowiedniej sekcji ustawień. Takie skróty sprawdzają się wręcz znakomicie i jestem ich sporym fanem, dlatego cieszy mnie, że dodawane są kolejne, w tym „kontrola zabezpieczeń”, dzięki której można szybko sprawdzić, czy nasze dane są bezpieczne itd.

Ostatnią z nowości są usprawnienia dotyczące wykrywania phishingu oraz izolacji witryn. Wynika to z poprawek, których dokonano w przetwarzaniu obrazków, więc wykrywanie phishingu jest teraz 50 razy szybsze i zużywa mniej baterii – czytamy na blogu Chrome. Opisane nowości pojawią się w Chrome na Androidzie, Windowsie, macOS oraz Linuksie, a także w Chrome OS.