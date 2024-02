Komunikator Google wprowadza ważną nowość. Warto o niej wiedzieć

Google Chat dla wielu użytkowników Androida jest podstawową aplikacją do wymiany wiadomości z rodziną i przyjaciółmi. Teraz aplikacja doczekała się nowej opcji, która pomoże łatwiej się odnaleźć w tamtejszych czatach.

Chodzi o oznaczanie wiadomości gwiazdką. Ta nowość zadebiutowała już w desktopowej wersji komunikatora w ubiegłym roku. Teraz Google unifikuje swój produkt i udostępnia ją także szerzej na smartfonach i tabletach z Androidem. Sposób jej implementacji budzi jednak sporo... kontrowersji. Bowiem jako że w aplikacji zrobiło się dość tłoczno, to by móc ją zaimplementować, niezbędne było dodanie dodatkowego przycisku do "pływającego paska".

Oznaczanie wiadomości gwiazdką w Google Chat na smartfonach i tabletach staje się faktem

Opcja oznaczania wiadomości gwiazdką w aplikacji Google Chat trafia właśnie do użytkowników Androida (a w najbliższych dniach spodziewamy się jej także na iOS). Pozwala ona w prosty sposób przytrzymać palcem na wiadomości w rozmowach (zarówno tych osobistych, jak i grupowych) by wywołać pasek narzędzi i oznaczyć ją gwiazdką. Możemy z niej skorzystać zarówno do bieżących wiadomości, jak i tych archiwalnych.

Oznaczanie gwiazdką pozwoli później w łatwy i szybki sposób do nich powrócić. W tym celu po prostu wywołujemy menu ukryte pod trzema gwiazdkami i wybieramy tam odpowiednią opcję filtrowania wiadomości. W ten sposób w mig powrócimy do ważnych dla nas wiadomości. Opcja znana z konkurencyjnych komunikatorów wielokrotnie okazała się być na wagę złota — zwłaszcza w przypadku rozmów grupowych, gdzie regularnie padają ważne informacje. Zamiast kopiować je do zewnętrznych aplikacji z notatkami itd. — wystarczy je w ten sposób oznaczyć i w mig można do nich powrócić.

Oznaczanie gwiazdką trafia do aplikacji Google Chat dla Androida w wersji 2024.01.21.x, a także dostępna jest bezpośrednio w Gmail.