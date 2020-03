Google Camera – soft, który nie ma sobie równych?

Jak działa Google Camera

Wielu uważa, że Google Camera z trybem HDR+ to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji do robienia zdjęć. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o linii smartfonów Google Pixel, ale po modyfikacjach programistów udało się ją dopasować również do innych telefonów. Aparat Google Camera ma wiele zalet, dzięki którym fotografie wyglądają tak dobrze. Jedną z nich jest image averaging. To technika, w której aparat wykonuje kilka zdjęć o tej samej ekspozycji, a następnie uśrednia wartości jasności pikseli. Pomaga to zmniejszyć szum na fotografiach. Google Camera nie ma również problemu z ghostingiem, czyli ewentualnym rozmyciem spowodowanym interwałem czasowy pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Google Camera radzi sobie dzięki HDR+ ze zdjęciami robionymi pod światło i w słabym oświetleniu. Tryb nocny uwydatnia odpowiednio wszystkie szczegóły i kolory. Zoom o wysokiej rozdzielczości pomaga wykonywać nawet spore przybliżenia.

Oprogramowanie może czynić cuda

Google Camera sprawia, że robione przez nas zdjęcia stają się dużo bardziej atrakcyjne wizualnie, wyglądają też dużo bardziej profesjonalnie. Nic dziwnego, że wiele osób zapragnęło mieć tę aplikację na swoich telefonach, nawet jeśli nie posiadali na przykład Google Pixel 4. Aplikacja nie jest dostępna w Sklepie Play dla osób nieposiadających Google Pixel. w Dzięki zdolnym programistom powstały porty na różne inne urządzenia. Trzeba pamiętać jednak o kilku prostych wymaganiach, które musi spełnić nasz smartfon, aby jeden z portów w ogóle na nim zadziałał. Po pierwsze – wymagany jest Android w wersji 7.0 lub nowszej. Po drugie, aplikacja wymaga włączonego Camera2 API. Niektóre smartfony nie mają włączonego tego interfejsu komunikacyjnego między aplikacją a aparatem.

Jak sprawdzić czy Camera2 API jest włączone?

Najprościej użyć jednej z aplikacji. Warto zdecydować się na przykład na Manual Camera Compatibility. To najprostszy sposób na sprawdzenie potrzebnych funkcji i zebranie kilku nowych informacji. Największe prawdopodobieństwo wyłączonego Camera2 API występuje na telefonach marki Xiaomi. Na szczęście również na nich możliwe jest ręczne aktywowanie tejże funkcji.

Podstawy fotografii (smartfonem) – Czym jest balans bieli i dlaczego jest tak ważny

Google Camera na Xiaomi

Aby uruchomić Camera2 API na telefonach Xiaomi należy zmodyfikować plik systemu Android. Do tego konieczne jest tzw. rootowanie. Jeżeli nie mamy doświadczenia w tych sprawach, warto poprosić o pomoc kogoś bardziej obeznanego. Pamiętajmy też, że niektórzy sprzedawcy nie chcą naprawiać zmodyfikowanego sprzętu. Niektóre aplikacje nie działają poprawnie w przypadku modyfikacji. Dotyczy to np. płatności mobilnych. Na szczęście proces rootowania można ukryć, a informacje o posiadaniu uprawnień ukryć przed daną aplikacją. Po uzyskaniu administratorskich uprawnień należy pobrac aplikację BuildProp Editor. Dzięki niej w łatwy sposób dopiszemy potrzebną do aktywacji Camera2 API linijkę. Aby to zrobić, należy wejść w ikonkę ołówka widoczną na górnej belce, a następnie na samym dole dopisać „persist.camera.HAL3.enabled=1”. Na koniec należy kliknąć w dyskietkę celem zapisania oraz wyłączyć i włączyć telefon.

Czy można pobrać Google Camera?

Lista portów jest całkiem długa. Większość z nich dostępna jest na stronie Google Camera Port. Warto jest sprawdzić kilka różnych wersji, aby znaleźć tę idealną dla siebie. Po pobraniu konkretnej modyfikacji należy ją oczywiście zainstalować i uruchomić, aby dostosować wszelkie ustawienia do własnych potrzeb. Warto mieć również na uwadze listę z podziałem na modele telefonów oraz tych od najbardziej cenionych programistów jak Urnyx05 czy Arnova8G2.