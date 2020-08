Korzystanie z managera haseł jest nie tylko wygodne, ale też – bezpieczne. A przynajmniej – dużo bezpieczniejsze od używania wszędzie wszędzie tego samego zestawu login+hasło. Manager zwalnia nas z obowiązku pamiętania wszystkich haseł, a dodatkowo, zazwyczaj pozwala też na opcję automatycznego wpisywania ich w miejsce, w którym powinny się znaleźć. To jednak oznacza, że dostęp do samego managera powinien być bardzo dobrze zabezpieczony, by jeżeli nasze urządzenie zostało skradzione, osoba niepożądana nie mogła przy jego użyciu zalogować się do naszych kont. Tego brakowało w Google Autofill, gdzie nie było żadnego zabezpieczenia. Z pocałowaniem ręki przyjąłbym nawet konieczność zapamiętania długiego i skomplikowanego hasła głównego i, oczywiście, jego wpisanie, co wcale nie przyspiesza procesu, ale podnosi bezpieczeństwo. Google na szczęście zaczyna o tym myśleć i od razu idzie o krok dalej.