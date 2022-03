Google coraz bardziej "mroczne". Gigant testuje jeszcze ciemniejsze aplikacje na Androida

Ciemny tryb w aplikacjach cieszy się niesłabnącą popularnością. Kiedy Google kilka lat temu rozpoczęło oferowanie go w swoich kolejnych produktach - użytkownicy nie mogli doczekać się tego, kiedy takowy dotrze także i do nich. Jeden z podstawowych produktów Google, wyszukiwarka na Androida , wkrótce miałby doczekać się jeszcze ciemniejszego wariantu. Nowość jest już testowana w kanale beta.

Z każdym rokiem coraz ciemniej. Google testuje jeszcze ciemniejsze tła w aplikacji

Wielu użytkowników twierdzi, że dla nich tryb ciemny jest znacznie wygodniejszy - i dużo bardziej czytelny. Przyznam, że mimo wielu prób przekonania się — zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach — zawsze wybieram ciemny tekst na jasnym tle. Jest znacznie mniej męczący dla moich oczu, a wieczorami po prostu korzystam z Night Shift, który ociepla kolory ekranu. Google jednak nie odważyło się jeszcze pójść na całość i zaoferować całkowicie czarnego tła — zamiast tego w nowej aplikacji wciąż testuje coraz to ciemniejsze warianty aplikacji (co ciekawe — na komputerach wyniki wyszukiwania w trybie ciemnym korzystają z totalnej czerni). Jak to wygląda w praktyce (i porównaniu) możecie podejrzeć na poniższych zrzutach:

źródlo: 9to5Google

Wszyscy zainteresowani mogą już podejrzeć jak wyglądają zmiany zapisując się do kanału beta w Google Play. Wówczas otrzymają dostęp do najnowszej wersji (13.8), która korzysta już z nowych barw. Czy one faktycznie zrobią dla użytkowników kolosalną różnicę? Zobaczymy.

Sam - jak wspominałem wyżej - nigdy nie sięgam po ciemne skórki aplikacji. Bez wątpienia jednak przyciemnienie barw zaoferuje lepszy kontrast, a fani prawdziwie ciemnych skórek w aplikacjach mają powody do radości. Widać że Google podąża w coraz mroczniejszą stronę. I patrząc na wcześniejsze zmiany w ekosystemie aplikacji firmy - prawdopodobnie kolejne produkty prędzej czy później podążą tą samą ścieżką. Zakładając, rzecz jasna, że ciemniejsze tła faktycznie zdadzą egzamin i trafią do wszystkich.

