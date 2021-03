Google zbiera z telefonów z Androidem 20 razy więcej danych niż Apple z iOS

Telemetria jest obecna w każdym dzisiejszym smartfonie, czy tego chcemy czy nie. Jest ona potrzebna do świadczenia podstawowych usług, takich jak chociażby aktualizacja oprogramowania. Dlatego też nie dziwi fakt, że zarówno system Android, jak i iOS cyklicznie wysyłają do Google/Apple dane, które pozwalają na świadczenie tych usług. Jedną kwestią jest jednak samo przesyłanie danych, a inną – ile i jakie dane są zbierane i przesyłane. O ile nie wiemy dokładnie, które dane zbiera Google, a które Apple, możemy porównać to, jak duże pakiety są wysyłane do obu podmiotów. I tutaj różnica pomiędzy tymi podmiotami widoczna jest jak na dłoni.

Ile danych zbiera o nas Google, a ile Apple?

Niedawno jeden z profesorów Trinity College Dublin, Doug Leith opublikował badanie, w którym sprawdzał, ile danych smartfony wymieniają z twórcami swoich systemów operacyjnych w momencie, w którym nie są używane. W teście porównany został iPhone oraz Google Pixel. Z badań profesora wyszło, że oba urządzenia mają podobną taktykę, jeżeli chodzi o zbieranie informacji, wysyłając dane w małych pakietach średnio co 4,5 minuty. Różnica jest widoczna jednak, kiedy podsumujemy to, ile danych zbiera Android, a ile iOS. W przypadku tego pierwszego do Google wysyłane jest w sumie 1 MB naszych danych, a do Apple zaledwie 52 KB. Jest to prawie dwudziestokrotnie mniej, co powinno dać do zrozumienia, jak duża jest różnica w podejściu do prywatności tych dwóch firm.