Google pod kątem prywatności użytkowników stara się siedzieć okrakiem na płocie

Kwestie prywatności użytkowników Androida to bardzo drażliwy temat. Z jednej strony bowiem Google nie chce zgodzić się na nowe zasady pozwalające użytkownikom iOS zarządzać swoimi danymi i tym, komu tak naprawdę je udostępniają i kto z nich korzysta. Widać to bardzo mocno w wypowiedziach przedstawicieli firmy na temat Ad Tracking Transparency. Jednocześnie Google tworzy jednak własny system operacyjny Android i stara się przekonać użytkowników, że jest to bezpieczne miejsce i żadna aplikacja nie będzie zbierała informacji bez ich zgody. Dziś zobaczyliśmy, jak będzie wyglądała jedna z funkcji, która według Google ma w tym pomóc.

W menu Androida już od kilku wersji możemy przydzielać i odbierać uprawnienia dla poszczególnych aplikacji. Oczywiście, zarządzanie tym w czasie rzeczywistym nie jest zbyt wygodne, a o udzielonych raz uprawnieniach bardzo łatwo zapomnieć. Dlatego nowa funkcja w Androidzie 12, pozwalająca w czasie rzeczywistym śledzić, jaka aplikacja ma dostęp do kamery/mikrofonu/lokalizacji i innych danych jest sama w sobie bardzo przydatna. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość zyskania kontroli nad tym, czy jakaś aplikacja nie zbiera więcej danych niż powinna i czy nie zbiera ich w momencie, w którym powinna być wyłączona.

This is what it looks like with location, camera, and microphone all active at the same time. Unfortunately, location doesn't show up in the app usage details (yet). pic.twitter.com/GyzqEf1mNr

— kdrag0n (@kdrag0n) March 19, 2021