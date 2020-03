Google może zabrać producentowi urządzeń z Androidem dostęp do ich usług, jeśli ten… będzie też tworzył dla Amazona

Zobacz też: Kiedy smart TV zmądrzeją? Oczekuję od nich znacznie więcej, niż otrzymuję

Postępowanie to bazuje na Android Compatibility Commitment, w świetle którego urządzenia chcące dostępu do Sklepu Play muszą korzystać z wersji Androida kompatybilnej z tą zatwierdzoną przez Google. Efekt jest taki, że trzeba wybierać: albo sztama z Google, albo jego rywalami. A jeżeli telewizory to nie wszystko co w swoim portfolio ma producent, a w grę wchodzą także smartfony — to raczej nikt nie chce pozbawiać się dostępu do najpopularniejszego systemu mobilnego na świecie i tamtejszych usług. Bo kiedy zasady zostaną naruszone w przypadku TV, to nie ma zmiłuj. Android Compatibility Commitment tyczy się także wszystkich innych urządzeń producenta. A już Huawei posłużył wszystkim jako przykład w temacie smartfonów bez Google’a.

W Polsce popularność Amazona (zwłaszcza w kontekście usług VOD) jest niewielka — i nie sądzę, by ktokolwiek odczuwał ich specjalny brak. Kto chce, odpala aplikację Prime Video (skądinąd do ideału jej bardzo daleko). W Stanach Zjednoczonych to jednak dużo większa sprawa. Tam w pierwszym półroczu 2019 na prowadzenie w kwestii sprzedaży urządzeń streamingowych wysunęło się Roku (ponad 30%), dalej jest Fire TV to 12% sprzedanych urządzeń, zaś te Googlowskie (rozumiane jako Android TV oraz Chromecast) to tylko 9%.