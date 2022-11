PlayStation liczy pieniądze. Najnowsza gra sprzedaje się fantastycznie

Od premiery God of War Ragnarok minęło kilkanaście dni. To dobry czas na podsumowanie pierwszego tygodnia sprzedaży. Santa Monica Studio ma powody do dumy. Najnowsza gra studia bije rekordy popularności na konsolach PlayStation.

Kratos i Atreus po raz ostatni stanęli ramię w ramie w walce z nordyckimi bogami. Pełna akcji, napięcia i ojcowskiej troski opowieść dobiegła końca. Choć wygląda na to, że historia Boga Wojny się skończyła - studio odpowiedzialne za stworzenie najnowszej odsłony jego przygód ma wiele powodów do radości.

God of War Ragnarok do sprzedaży trafił na początku tego miesiąca - dokładnie 9 listopada. I tylko tydzień wystarczył by sprzedała się w nakładzie przekraczającym 5 mln egzemplarzy. I nie chodzi tu o wysyłkę gier do sklepów. 5,1 mln sztuk znalazło swoich nabywców na całym świecie. A to oznacza, że najnowsza produkcja Santa Monica Studio jest najlepiej sprzedającą się odsłoną God of War w historii. Poprzedni rekord należał do wydanej w 2018 r. poprzedniej części. W trzy dni znalazła 3,1 mln nabywców. Do dziś sprzedała się w nakładzie przekraczającym 23 miliony egzemplarzy.

God of War Ragnarok. Ponad 5 mln sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery

Nie dość, że najnowsza odsłona przygód Boga Wojny sprzedała się w tak dużym nakładzie, to jest ona jednocześnie najszybciej sprzedającą się produkcją first party na premierę. PlayStation może pochwalić się mocnymi otwarciami swoich tytułów, ale to właśnie God of War Ragnarok przyciągnął największą uwagę graczy na obie konsole. Szkoda, że ani studio Santa Monica, ani PlayStation nie zdradziło, jak wygląda sprzedaż w zależności od generacji sprzętu. Można jednak podejrzewać, że to właśnie wersja na PlayStation 4 cieszyła się większym zainteresowaniem - choćby ze względu na fakt, że baza graczy jest tu zdecydowanie większa. Z drugiej strony posiadaczy nowej generacji PS5 jest już ponad 25 milionów na całym świecie więc część z nich z pewnością zdecydowała się na zakup gry. Nie da się ukryć, że 5,1 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy - i to w zaledwie jeden tydzień robi wrażenie.