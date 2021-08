Gmail i Tłumacz Google doczekają się zmian w wyglądzie

Gmail niewątpliwie jest, obok wyszukiwarki, jedną z najważniejszych usług internetowego giganta. Tłumacz Google - jedną z najbardziej praktycznych i (mimo upływu lat) wywołującą efekt WOW, bo trzeba przyznać że narzędzie z każdym rokiem coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniami zarówno większych, jak i mniejszych partii tekstu. O ile jednak aplikacja Gmail jest stale aktualizowana, to Tłumacz Google nie ma tyle szczęścia. Ale wygląda na to, że wkrótce takowe się do niego uśmiechnie.

Aplikacja Gmail w nowych szatach. Zrobi się bardziej kolorowo

Android cały czas się zmienia, a Google nie próżnuje i delikatnie podrasowuje swoją estetykę. W tym roku Material Design ma zostać nadpisany przez Material You, pod kątem którego zrobiony będzie Android 12. A skoro premiera już za kilka tygodni, to jedna z ich najważniejszych aplikacji doczeka się wyglądu który będzie do niego pasował: bardziej kolorowego, no i zdecydowanie bardziej zbliżonego do odsłony Gmaila jaką znamy z przeglądarki.

Nowe kolorki to zasługa aktualizacji po stronie serwera — dlatego instalacja najnowszej dostępnej wersji Gmail nie gwarantuje jej dostępności u każdego.

Tłumacz Google doczeka się nowego wyglądu - lepiej późno, niż wcale

Nowy Tłumacz Google nie jest jeszcze dostępny - ale specjaliści do przekopywania się przez kod aplikacji z XDA Developers odkryli zaszyte tam zmiany. Najwyraźniej nowy wygląd będzie perfekcyjnie wpisywał się w najświeższe wytyczne i będzie dużo bardziej... minimalistyczny. A przynajmniej tak wynika z pierwszych zrzutów ekranu:

Poza rezygnacją z niebieskich akcentów, nowy wygląd wydaje się też być dużo wygodniejszy w praktyce. Zamiast rozwijanego menu by dostać się do regularnie wykorzystywanych opcji - wszystko będzie na wyciągnięcie palca. Prawdopodobnie spora w tym zasługa obiecanych przez Google zmian, w świetle których wszystko ma da się łatwo obsługiwać jedną ręką. I wygląda na to, że nowa wersja aplikacji Tłumacza Google przygotowana jest właśnie w myśl tej zasady.

Ile przyjdzie poczekać nam na premierę nowych wersji? Tego jeszcze, niestety, nie wiadomo. Mam nadzieję, że jest to kwestia najbliższych dni, a nie miesięcy. O ile w Gmailu to drobne, kosmetyczne, poprawki — o tyle Tłumacz Google zmieni się w dużo większym stopniu. Szkoda, że firma nie wyrobiła się z wprowadzeniem tych zmian i aktualizacją aplikacji na sezon wakacyjny, bo choć daleko mu do normalności, to w jakimś stopniu zagraniczne podróże powróciły — i prawdopodobnie wielu użytkowników by się ucieszyła na wieść o opcji łatwiejszego skorzystania z tłumacza w smartfonie.

