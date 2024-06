Google w ostatnich tygodniach hurtowo wprowadza aktualizacje do swoich usług — co mnie niezwykle cieszy. Tym bardziej gdy są one krokiem ku lepszemu, a bez wątpienia tak właśnie jest w opcją nowego, uproszczonego, paska z narzędziami w Gmailu!

Pasek z narzędziami w Gmail teraz może być jeszcze wygodniejszy

Dobrze skonfigurowana skrzynka Gmail to połowa sukcesu efektywności wielu z nas. Dotychczas jednak nie mieliśmy możliwości jakiegokolwiek kombinowania z paskiem narzędzi po otwarciu konkretnej wiadomości. Teraz to się zmienia.

Źródło: https://9to5google.com/2024/06/19/gmail-simple-advanced-toolbar/

Jak informuje serwis 9to5Google, pierwsi użytkownicy mogą już cieszyć się nowym, uproszczonym, paskiem z narzędziami. Na nim znajdą się wyłącznie najpotrzebniejsze i najbardziej podstawowe polecenia — cała reszta zaś ukryta będzie w sekcji "Więcej". Tym samym podczas przeglądania samych maili, jedynymi opcjami które będą tam widniały jest: Archiwizacja, zgłoszenie spamu, usunięcie, oznaczenie jako nieprzeczytane oraz przeniesienie do wybranej przez nas sekcji. Po więcej (m.in. dodanie gwiazdki, utworzenie wydarzenia) trzeba będzie rozwinąć wspomnianą sekcję "więcej".

Szybciej, prościej, efektywnie. A jeśli wolisz stary układ - mam dobre wieści!

Uproszczona forma paska z narzędziami bez wątpienia ucieszy wielu użytkowników Gmaila. Ale jeżeli na co dzień korzystacie z poleceń które teraz zostały ukryte — to spokojnie, nie ma żadnych powodów do zmartwień. We wspomnianym rozwijanym menu czeka na nas polecenie, które pozwoli nam powrócić do poprzedniego widoku.

Nowe opcje wdrażane są na kontach Gmail. Jak zwykle jednak — jest to proces, który trwa — i który może przeciągnąć się przez nawet kilka tygodni. Jeżeli więc jeszcze nie masz możliwości skorzystania z uproszczonej wersji — nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.