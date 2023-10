Gmail na Androida z ważną nowością. Jest dużo wygodniej!

Aplikacja do obsługi poczty e-mail to jedna z tych, po którą sięgają... chyba nie przesadzę pisząc, że dosłownie wszyscy internauci. Mimo że wiele prywatnej korespondencji przeniosło się już na komunikatory, to nasze skrzynki mailowe wciąż pozostają bardzo ważnym narzędziem, bez którego ani rusz -- i zaglądamy do nich po kilka, a czasem nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Stąd tak istotnym jest, abyśmy mogli na nich polegać. I aby wprowadzane zmiany i usprawnienia stały na możliwie jak najwyższym poziomie.

Google swoją aplikację do obsługi poczty Gmail aktualizuje regularnie. I choć ma ona swoje ograniczenia -- tworzenie takiego samego doświadczenia niezależnie od platformy jest niewątpliwym atutem. Dotychczas jednak Gmail na tabletach i składakach z Androidem na pokładzie był, delikatnie mówiąc, średnio wygodny. Google niezbyt przyłożyło się do tematu -- i przez lata mocno ignorowało temat. Ale w najświeższej aktualizacji wprowadza usprawnienie, które docenią wszyscy użytkownicy aplikacji Gmail na urządzeniach z Androidem oferujących większe ekrany.

Gmail na Androida nauczył się nowej sztuczki na większych ekranach

Skoro użytkownicy otrzymują więcej przestrzeni roboczej, warto zrobić z niej użytek. Rosnąca popularność składanych smartfonów z Androidem okazała się ogromną szansą dla tabletów. Bowiem aplikacje optymalizowane są po prostu pod sprzęty z dużymi ekranami. I najnowsze zmiany w Gmail na Androida ucieszą zarówno posiadaczy smartfonów typu "fold", jak i tabletów.

Aplikacja doczekała się otwierania odnośników z poczty w nowym oknie, które automatycznie umieszczone jest z prawej strony ekranu. Nareszcie nie będą one uruchamiane w trybie pełnoekranowym. Aplikacja otwiera po prostu kartę Chrome, która umieszczona jest w prawej części ekranu i zajmuje dokładnie jego połowę. W analogiczny sposób uruchamiane będą także odnośniki do YouTube oraz Dokumentów Google. Zamiast kart Chrome, odpalane będą one w ich domyślnych aplikacjach -- jeżeli takowe są zainstalowane na naszym urządzeniu. Zmniejszanie tych zakładek pozwoli użytkownikom powrócić do klasycznego, trzykolumnowego, interfejsu tabletowego.

Aktualizacja Gmail już trafia do użytkowników

Nowości w aplikacji Gmail już trafiają do użytkowników na całym świecie. Jeżeli posiadacie najnowszą wersję aplikacji pobraną z Google Play -- prawdopodobnie możecie już korzystać z nowej formy otwierania odnośników na dużych ekranach. Jeśli jeszcze takowa do was nie trafiła -- to nie pozostaje wam nic innego, jak tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Google jak zawsze udostępnia nowe funkcje falami, każdego dnia serwując je kolejnym tysiącom użytkowników. Ten proces potrafi zająć do dwóch tygodni.